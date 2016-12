„Die Glücksritter“-Star Eddie Murphy: So hübsch ist Tochter Bria

Bria Murphy, die Tochter von Eddie Murphy, ist wirklich wunderschön (© ZUMA Press / imago)

Eddie Murphy gehört dank Filmen wie „Beverly Hills Cop“, „Die Glücksritter“ und „Der verrückte Professor“ zu den erfolgreichsten Schauspielern in Hollywood. Doch nicht nur beruflich läuft es für den 55-Jährigen bestens, sondern auch privat. Eddie hat insgesamt neun Kinder und Tochter Bria scheint in die Fußstapfen ihres Vaters treten zu wollen, denn sie selbst ist auch Schauspielerin.

Eddie Murphy (55) ist aus dem Film-Business kaum noch wegzudenken. Mit seiner lustigen und sympathischen Art bringt er die Zuschauer zum Lachen. Dank Filmen wie „Die Glücksritter“, „Beverly Hills Cop“ oder „Der verrückte Professor“ gehört der Schauspieler zu Hollywoods A-Liga. Doch auch privat scheint der 55-Jährige endlich angekommen zu sein! Seit 2012 ist der „Mr. Church“-Darsteller mit der schönen Paige Butcher (37) zusammen, die vor einigen Monaten sein neuntes Kind auf die Welt brachte. Aus erster Ehe mit Musikerin Nicole Mitchell (48) gehen insgesamt fünf Kinder hervor und eines davon scheint ganz nach seinem Papa zukommen: Tochter Bria (27)!

Tochter Bria ist ebenfalls Schauspielerin

Die 27-Jährige ist ebenfalls Schauspielerin und spielte in Filmen wie „Amateur Night“, „Conflict of Interests“ oder „The Perfect Match“ mit. Doch damit nicht genug! Bria ist auch als Model tätig und damit wahnsinnig erfolgreich. Mit ihrer Schönheit verdreht sie den Männern bestimmt reihenweise den Kopf und zieht alle in ihren Bann. Die guten Gene scheinen im Hause Murphy in die Wiege gelegt zu werden!