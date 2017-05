Die Festival-Saison ist eröffnet: Die Starlooks 2017

Martha Hunt, Josephine Skriver, Jasmine Tookes und Alessandra Ambrosio (© Getty Images)

Mit dem Coachella Music and Arts Festival in Kalifornien im April wurde nicht nur die Open-Air-Saison eröffnet, sondern auch einiges an Inspirationen zum Shoppen geliefert. Neben dem brasilianischen Topmodel Alessandra Ambrosio feierten Rachel Zoe, Josephine Skriver und viele andere Promis in angesagten Outfits. Welche Teile den Festival-Look 2017 bereichern, hier im Fokus.

Dass Jeans und Spitze eine hervorragende Kombination für die bevorstehenden Festivals darstellen, ist spätestens seit dem Auftritt von Alessandra Ambrosio (36) während dem Coachella klar. Das Model zeigte sich ausgelassen in Shorts sowie Jacke in Denim und trug dazu ein knappes Top in Creme. Während Ambrosio zu ihren Jeansshorts braune Stiefel kombinierte, trat Kendall Jenner (21) in lässigen Sneakers auf, was den Festival-Look gleichermaßen gekonnt in Szene setzt. Kombiniert mit einem schwarzen Oversized-Oberteil und schwarzem Cap wirkte ihre Partygarderobe optimal abgestimmt. An einem weiteren Festival-Tag machte Jenner in knappen Jeansshorts und Gladiatorensandalen auf sich aufmerksam. Ein schwarzes, bauchfreies Top verlieh dieser Kombination einen ungezwungeneren Charme. Auch Sara Sampaio (25), ein brünettes Model aus Portugal, kam in Jeans. Sie ließ Latzhose und Jeansjacke dank Bralette-BH zum absoluten Blickfang avancieren. Warum der Bralette in diesem Jahr eines der Must-haves ist, erklärt Elle online.

Leder, Powermotive und Jumpsuits

Auch Leder und Spitze in edlem Schwarz hatten im Coachella Valley ihren großen Auftritt. Das Model Romee Strijd (21) aus den Niederlanden sowie die dänische Schönheit Josephine Skriver (24) machten darin eine hervorragende Figur. Wem Schwarz zu dunkel für heitere Tage erscheint, findet unter den Starlooks auch deutlich freundlichere Farbtöne. Nichts falsch machen Festivalbesucher mit nudefarbenen Textilien. Fließende Stoffe, schicke Tuniken und bauchfreie Oberteile in sanften Nuancen sind in den Shops jetzt reichlich vertreten.

Ist stattdessen Farbenpracht gefragt, dürften die aktuellen Powermotive aus den Festival-Kollektionen 2017 gerade recht kommen. Egal ob Mini mit Aztek-Muster, gestreifter Jumpsuit oder bodenlanges Kleid mit floralem Print. Für jeden Geschmack sind geeignete Lösungen parat. Rachel Zoe (45) zeigte sich in Indio während des Coachella beispielsweise im luftig lockeren Blumenkleid und schützte sich mit einem schicken Sonnenschirm vor der Hitze. Ein perfekter Festival-Auftritt für Modeliebhaberinnen.

Eine für diesjährige Festivals prädestinierte Kombination ergibt sich aus Jumpsuit und Espadrilles. Ungezwungen locker geschnittene Jumpsuits machen den Eventbesuch bei hohen Temperaturen angenehm und flache Espadrilles sorgen dafür, dass die Beine auch nach stundenlangem Tanzen nicht schmerzen.

Günstig und bequem nachstylen

Zum Nachstylen der Promi-Looks lohnt sich der Blick in die Mode-Onlineshops. Viele beliebte Anbieter haben speziell für Festivals passende Produktarrangements erarbeitet, um das Shoppen zu erleichtern. Als Beispiel dient der britische Versandhandel ASOS. Von coolen Trenchcoats über Statement Oversize-Shirts bis hin zu bedruckten Overalls und ausgewählten Sonnenbrillen wurde alles für die Festival-Garderobe zusammengestellt. Wie das Gutscheinpony-Portal seinen Lesern in einem ASOS-Erfahrungsbericht erklärt, lässt sich die Produktauswahl mit einer Filterfunktion hinsichtlich „Farbe, Größe und Stil“ sowie Preisrahmen zusätzlich filtern.

Zur Inspiration hier fünf mögliche Looks im Überblick:

Jeansshorts mit bauchfreiem Top und Boots oder Gladiatoren-Sandalen Espadrilles und luftige Jumpsuits Sommerkleid mit Powerprint und Sandalen figurbetonter Maxirock und Spitzentop Bikinitop, Military Jacke und ripped Jeans

Reichlich Schmuck, Sonnenbrillen und Tücher

Was beim Festival nicht fehlen darf, sind üppiger Schmuck und Sonnenbrillen. Armreifen, Ohrringe, Ketten und Ringe sind bei den Open-Air Veranstaltungen unverzichtbar und können die einfachsten Basics wie Shorts oder einfarbigen Tops in unverwechselbare Highlights verwandeln. Dass auch Sonnenbrillen ein wesentlicher Bestandteil der Festival-Saison sind, dürfte jedem klar sein. Ein simpler Trick, um Outfits ein persönliches Statement zu verpassen, besteht im Tragen von Seidentüchern. Sie gehören 2017 zu den gefragtesten Accessoires, die sich nicht nur am Hals tragen, sondern auch an Taschen befestigen oder zum Haarschmuck umfunktionieren lassen.