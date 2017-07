Die ersten Bilder: So wird das „Bachelorette“-Finale

Jessica Paszka mit Niklas, Johannes und David bei der finalen Entscheidung (© MG RTL D / RTL)

Am Mittwoch ist es soweit, Jessica Paszka muss sich für einen Junggesellen entscheiden und die letzte Rose vergeben. Doch zuvor hat sie noch einiges mit Niklas, David und Johannes vor.

Das „Bachelorette“-Finale 2017 steht vor der Tür: Bevor Jessica Paszka (27) am Mittwoch ihren Rosenkavalier aus den drei verbliebenen Jungs aussucht, gibt es für die „Bachelorette“ noch drei traumhafte Dates.

Mit David (27) streichelt sie Elefanten und andere wilde Tiere, mit Johannes (29) geht es in den indischen Ozean und Niklas (28) kommt sie beim „Dreamdate“ in der Wüste Kapstadts so nah wie noch nie. Nach der ersten überstandenen Entscheidung wartet noch eine Aufgabe auf Niklas, David und Johannes: Sie müssen Jessicas Eltern überzeugen, die sich nicht scheuen, auch unbequeme Fragen zu stellen.

Für wen sich „Bachelorette“ Jessica Paszka entscheidet und wer das schon angekündigte „Ich liebe dich“ zu hören bekommt, seht ihr am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL.