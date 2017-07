„Die Bachelorette“: Diese Kandidaten mussten gehen

Jessica Paszka verteilt die begehrten Rosen (© MG RTL D / RTL)

Auch in der Folge vom 12. Juli kämpften die gutaussehenden Junggesellen wieder um das Herz der schönen „Bachelorette“ Jessica Paszka. Nach einem lustigen Reit-Date und einer leidenschaftlichen Nacht voller Zweisamkeit, stand Jessicas Entscheidung fest. Die hübsche 27–Jährige schickte gleich drei Kandidaten nach Hause.

Jessica Paszka (27) hat die Qual der Wahl! Als diesjährige „Bachelorette“ wird sie von attraktiven Männern umworben, die mit allen Mitteln versuchen ihr Herz zu erobern. Auch in der fünften Folge gaben die Kandidaten wieder alles. Zuerst vergnügte sich Jessica mit den Kandidaten beim Reiten, danach gönnte sie sich eine Abkühlung im erfrischenden Nass. Während eines Picknicks sprühten ordentlich die Funken zwischen Jessica und dem attraktiven Schlagzeuger David Friedrich (27) und so endete der Ausflug sogar in einer gemeinsamen Nacht.

Diese Kandidaten mussten gehen

In der Nacht der Rosen zeigte sich Jessica dagegen streng und unnahbar. Gleich drei Männer gingen leer aus und müssen nun schweren Herzens den Weg zurück nach Deutschland antreten. Zwischen dem ehemaligen Mister-Germany-Kandidat Marco Cerullo (28) und Jessica hatte es von Anfang an nicht so richtig gefunkt. Der sympathische Schönling konnte nie ein Einzeldate ergattern und deswegen erwartete er die Nacht der Rosen bereits mit einer bösen Vorahnung. Und tatsächlich – Jessica überreichte Marco an diesem Abend keine Rose.

Ähnlich erging es Andre Senft (28). Mit ihm hatte sich Jessica zwar beim Reiten amüsiert, doch anscheinend überzeugte sie Andre nicht genug. Auch er ging an diesem Abend deswegen leer aus. Zuletzt hatte auch der Werkzeugmechaniker Arnold Till (24) das Nachsehen. Er war mit seinen erst 24 Jahren der Jüngste in der Runde und nun muss auch er die schöne Villa und die hübsche „Bachelorette“ verlassen.

