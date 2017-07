Diana-Doku mit Prinz William & Prinz Harry: Hier kommt sie im deutschen TV

Lady Diana, Prinz Harry und Prinz William im Jahr 1995 (© Getty Images)

Anlässlich des 20. Todestags von Lady Diana gibt es eine neue, emotionale Dokumentation über ihr Leben. In besagter Doku reden Prinz Harry und Prinz William erstmals über private Erinnerungen ihrer Kindheit. In Großbritannien und den USA lief die Dokumentation bereits im TV, wo und wann die deutschen Diana-Fans die Sendung sehen können, erfahrt ihr hier.

Am 31. August jährt sich der 20. Todestag von Lady Diana (†36), der Prinzessin der Herzen. Ihr tragisches Schicksal berührte Millionen Menschen weltweit. Die Stil-Ikone hinterließ zwei Söhne: Prinz William (35) und Prinz Harry (32). Erstmals sprachen die beiden in einer TV-Dokumentation nun darüber, wie schwer der Tod der geliebten Mutter für sie war.

„Unsere Mutter Diana - Ihr Leben und ihr Vermächtnis“ kommt auch im deutschen TV

In Großbritannien und den USA flimmerte die Doku „Unsere Mutter Diana - Ihr Leben und ihr Vermächtnis“ bereits gestern, den 24. Juli, über die TV-Bildschirme. Eine wirklich besondere Sendung, denn in der Doku reden Prinz William und Prinz Harry nicht nur zum ersten Mal vor der Kamera über besondere Momente mit Mutter Diana, auch unveröffentlichtes Archivmaterial der Familie wird zu sehen sein. Die Dokumentation ist also hoch emotional und auch sehr persönlich.

Auch die deutschen Fans des britischen Königshauses haben die Chance, die Sendung zu sehen, obwohl man hierzulande noch etwas warten muss: Die Doku wird am 21. August um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zum traurigen Anlass von Dianas Todestag werden im August aber noch zahlreiche weitere Dokus über ihr Leben im deutschen Fernsehen gesendet.