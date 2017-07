Deutschlandbesuch von Prinz William & Herzogin Kate: Sondersendungen im TV geplant

Prinz William, Prinz George, Herzogin Catherine und Prinzessin Charlotte kommen in Kanada an (© Getty Images)

Die Royal-Fans in Deutschland können sich freuen! Vom 19. Bis 21. Juli werden Prinz William und Herzogin Kate gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte Deutschland besuchen. Wie Das Erste nun bekanntgegeben hat, wird es dazu eine ARD-Sondersendung geben. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

Es ist der erste offizielle Besuch von Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) in Deutschland. Wie nun bekannt wurde, haben die Fans die Möglichkeit, die Auftritte des königlichen Paares in der ARD mitzuverfolgen! So teilte Das Erste mit, dass der Sender die königliche Familie vom 19. Bis 21. Juli mit täglichen Sondersendungen begleiten wird. Dabei werden Mareile Höppner (40) und Rolf Seelmann-Eggebert (80) die Moderation übernehmen.

Die Stationen der royalen Familie

Am 19. Juli werden die beiden, gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2), nach Berlin kommen und dort auf Kanzlerin Merkel treffen. Am nächsten Tag statten die vier Heidelberg einen Besuch ab und am 21. Juli reisen sie weiter zur Hansestadt Hamburg.

Alle Sendetermine im Überblick gibt es hier:

Mittwoch, 19. Juli 2017, 14.10 bis 15.25 Uhr und 21.45 bis 22.15 Uhr

William & Kate in Berlin

Donnerstag, 20. Juli 2017, 14.10 bis 15.25 Uhr

William & Kate in Heidelberg

Freitag, 21. Juli 2017, 15.10 bis 16.00 Uhr

William & Kate in Hamburg