„Der Teufel trägt Prada“-Autorin Lauren Weisberger: Sie ist die echte „Andy Sachs“

Lauren Weisberger in London 2013 (© i images / imago)

Anne Hathaway aka „Andy Sachs“ ist die Assistentin der „Runway“-Chefredakteurin Meryl Streep alias „Miranda Priestly“. Diese Geschichte ist aber alles andere als erfunden: Lauren Weisberger schrieb die Romanvorlage für die Verfilmung aus ihren eigenen Erfahrungen heraus.

Die Hollywood-Mama Anne Hathaway (34) alias „Andrea ‚Andy‘ Sachs“ hatte es bei Meryl Streep (67) aka „Miranda Priestly“ in „Der Teufel trägt Prada“ nicht leicht. Was viele nicht wissen: Hinter der Geschichte über die schüchterne „Andy“ steckt eine echte Erfahrung – von Lauren Weisberger (40).

Lauren Weisberger als „Andy Sachs“

Nach ihrem Studium wurde Lauren Assistentin der Chefredakteurin der US-amerikanischen „Vogue“, Anna Wintour (67), daher ist die Figur der „Andy“ angeblich an die Autorin selbst angelehnt. Die dort gesammelten Erfahrungen schrieb sie in ihrem Erstlingswerk „Der Teufel trägt Prada“ nieder. Im Jahr 2006 folgte die Verfilmung des Romans mit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Die Übereinstimmung von Anna Wintour und „Miranda Priestly“ wurde zwar nie offiziell bestätigt, doch eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Charaktere lässt sich nicht abstreiten.

Lauren Weisberger ist erfolgreiche Autorin

Die US-amerikanische Autorin stammt aus Allentown in Pennsylvania und machte dort 1995 ihren Abschluss. Nach ihrem ersten, großen Erfolg mit „Der Teufel trägt Prada“ im Jahr 2003 brachte sie drei Jahre später ihr zweites Buch „Die Party-Queen von Manhattan“ heraus. Der Roman handelt ebenfalls vom Leben der Upper Class in New York, wo die Schriftstellerin zurzeit selbst lebt. Außerdem schrieb sie noch drei weitere Romane, darunter ihr letztes Buch im Jahr 2013 „Die Rache trägt Prada. Der Teufel kehrt zurück“. In der Fortsetzung geht es wieder um „Andy Sachs“, die mittlerweile Herausgeberin eines erfolgreichen Brautmagazins ist.