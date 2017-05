„Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann": So geht es Lee Majors heute

Lee Majors in „Sechs-Millionen-Dollar Mann" (© Getty Images)

Mit seiner Rolle als „Sechs-Millionen-Dollar-Mann" gelang Lee Majors der große Durchbruch. Die Rolle setzte den Startschuss für eine großartige Karriere. Als „Colt Seavers" in „Ein Colt für alle Fälle" wurde der Schauspieler zur Kultfigur. Wir verraten euch, was der Frauenheld von damals heute macht.

Mit der Rolle des Astronauten „Steve Austin" in der US-Serie „Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" gelang dem Schauspieler Lee Majors (78) der große Durchbruch. In der Serie, die auf dem Buch „Cyborg" basiert, wird „Steve" bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt und kann nur durch eine sechs Millionen Euro teure Operation gerettet werden. Einige seiner Körperteile werden durch bionische ersetzt, die dem Austronauten ernorme Kraft verleihen. Daraufhin wird er als Agent eingestellt. Bis 1987 verkörperte Lee die Rolle des Cyborgs, der auf gefährliche Wissenschaftler und Außerirdische trifft.

Seine Karriere

Nach dem Serien-Aus feierte der Schauspieler vier Jahre später einen riesigen Erfolg mit seiner Rolle als Stuntman und Kopfgeldjäger „Colt Seavers" in „Ein Colt für alle Fälle". Das Titellied „The Unknown Stuntman" wurde von Lee selbst gesungen. Bis heute hat seine Rolle Kultstatus und immer wieder werden die fünf Staffeln der Serien im Fernsehen wiederholt. Nach der finalen Staffel 1986 blieb Lee weiter ein gefragter Schauspieler. So erhielt er Rollen in Serien wie „Raven" oder „The Game" und kleinere Nebenrollen in TV-Serien wie „Cold Case", „Grey's Anatomy" und „Dallas". 2007 drehte er einen Werbespot für Honda, der an die Titelsequenz von „Ein Colt für alle Fälle" angelehnt war. 2016 wirkte er in einigen Episoden der Serie „Ash vs Evil Dead“ mit und 2017 wird er in dem Horrorfilm „Dead Rising“ zu sehen sein.

Seinen Namen als Frauenschwarm machte der Schauspieler alle Ehre, vier mal war Lee bereits verheiratet. Aus seinen Ehen gingen eine Tochter und drei Söhne hervor. Seit 2002 ist er mit der Schauspielerin und dem Model Faith Majors (42) verheiratet.