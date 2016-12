„Der Schuh des Manitu“-Star Marie Bäumer ist immer noch extrem attraktiv

Marie Bäumer ist 47 Jahre alt (© Future Image / imago)

Vor 15 Jahren entstand der erfolgreiche Streifen „Der Schuh des Manitu“ als Parodie der Karl-May-Verfilmungen. Schauspielerin Marie Bäumer übernahm damals die Rolle der sexy Sängerin „Uschi“. Mittlerweile ist die Theater- und Filmschauspielerin schon 47 Jahre alt und sieht immer noch richtig hübsch und jugendlich aus.

„Der Schuh des Manitu“ gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten deutschen Filmkomödien. Bully Herbig (48) übernahm gleich zwei Rollen und war außerdem auch für Regie und Drehbuch verantwortlich. An seiner Seite standen vor der Kamera außerdem Christian Tramitz (61) und Sky Du Mont (69). Und auch die hübsche Marie Bäumer (47) konnte eine Rolle in dem erfolgreichen Film ergattern.

Damals war Schauspielerin Marie Bäumer 32 Jahre alt und eine richtige Schönheit. Als Sängerin „Uschi“ trat sie in „Der Schuh des Manitu“ im knappen und sexy roten Kleid auf. Doch auch heute noch ist Marie eine wunderschöne Frau. Sie hat eine tolle Figur, eine hübsches Gesicht, ein strahlendes Lachen und außerdem eine unfassbar tolle Ausstrahlung, die sicher viele Männer in ihren Bann zieht.

Marie Bäumer ist super erfolgreich

Doch die Schauspielerin ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch beruflich immer noch richtig erfolgreich. Im Jahr 2016 wurden gleich zwei Projekte, in denen Marie auftritt, veröffentlicht: der Streifen „Brief an mein Leben“ und die fünfteilige Doku „Zwei im Wilden Westen“.

Doch die 47-Jährige ist nicht nur im Fernsehen und im Kino zu sehen – Marie ist auch Theaterschauspielerin und tritt regelmäßig auf den deutschen Bühnen auf. Im Jahr 2007 konnte sie eine besonders begehrte Rolle ergattern. Im Zuge der Salzburger Festspiele durfte sie die „Buhlschaft“ in Hugo von Hoffmannsthals weltberühmtem Stück „Jedermann“ verkörpern. Mittlerweile gibt Marie außerdem Schauspielkurse an der Schule für Schauspiel in Hamburg und an der Filmakademie Baden-Württemberg.

