„Der Prinz von Bel-Air“: So sieht „Ashley“ heute aus

Tatyana Ali und ihr Sohn Edward Aszard (© Tatyana Ali / Instagram)

Vor rund 25 Jahren wurde Tatyana Ali in ihrer Rolle der „Ashley Banks“ weltweit bekannt. In „Der Prinz von Bel-Air“ verkörperte sie „Wills“ kleine Cousine. Seitdem ist viel Zeit vergangen, in der sich die hübsche Schauspielerin stark verändert hat.

In „Der Prinz von Bel-Air“ verzauberte Tatyana Ali (38) als damals Elfjährige unzählige Zuschauer. Sie verkörperte die Rolle der „Ashley Banks“ und spielte somit „Wills“ kleine Cousine. „Will“ und „Ashley“ hatten in der Kult-Sitcom eine enge Beziehung, was öfter zu Konflikten in der Familie führte. Schließlich hatten alle Angst, dass „Will“ mit seiner lockeren Art negativen Einfluss auf „Ashley“ ausüben könnte. Die Serie nahm 1996 ein Ende, doch in den vergangenen 20 Jahren hat es die heute 38-jährige Tatyana geschafft, weiterhin als Schauspielerin Erfolge zu feiern.

Tatyana Ali ist Schauspielerin und Sängerin

Nach dem Ende von „Der Prinz von Bel-Air“ kam es keinesfalls zu einem Ende von Tatyana Alis Karriere. So spielte sie in Filmen wie „College Animals“ oder „Mütter und Töchter“ eine Rolle. Zudem war sie in einigen Serien zu sehen, darunter „Schatten der Leidenschaft“ und „Love That Girl!“. Bis heute ist Tatyana regelmäßig in Spielfilmen zu sehen, unter anderem in „The Last Letter“ im Jahr 2013 und „Locker 13“ 2014. Zuletzt stand die Schauspielerin in der 2016 für die Serie „Zoe Ever After“ und den TV-Film „Second Sight“ vor der Kamera. Auch für 2017 sind bereits einige Filmprojekte in Planung.

Außerdem versuchte sich Tatyana auch als R&B-Sängerin. Im Jahr 1998 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Kiss The Sky“ und vor drei Jahren brachte sie sogar ihr drittes Album „Hello“ auf den Markt. 2016 gab die Schauspielerin bekannt, dass sie mit Dr. Vaughn Rasberry verlobt sei. Sie heiratete den Englisch-Dozenten der Stanford-Universität im Juli 2016 - und war bei der Hochzeit bereits sichtlich schwanger. Im September gleichen Jahres wurden die beiden Eltern eines Sohnes, Edward Aszard.

