„Der Name der Rose“: So sieht Christian Slater alias „Adson von Melk“ heute aus

Christian Slater und Sean Connery in „Der Name der Rose“ (© EntertainmentPictures / imago)

Seitdem Christian Slater die Rolle des „Adson von Melk“ in „Der Name der Rose“ (Roman von Umberto Eco) übernahm, sind mittlerweile über dreißig Jahre vergangen. Das Leben von Christian Slater stand aber alles andere als still. Beruflich und privat hat sich so einiges getan bei dem 47-Jährigen.

Christian Slater (47) hatte bisher schon ein sehr bewegtes Leben. Der amerikanische Schauspieler hat sowohl beruflich als auch privat so einiges erlebt in den letzten Jahren. Weltbekannt wurde der heute 47-Jährige spätestens 1986 als „Adson von Melk“ in der Buchverfilmung „Der Name der Rose“ (1986) neben Sean Connery (86) alias „William von Baskerville“. Slaters Karriere begann aber schon früher.

Bereits im jungen Alter von sieben Jahren hatte der gebürtige New Yorker seinen ersten Fernsehauftritt in der Soap „The Edge of Night“. In den frühen achtziger Jahren dann waren die Bühnen des Broadway sein Zuhause, bis er sich entschied, nach Los Angeles zu gehen. Nach „Der Name der Rose“ war Slater in zahlreichen Filmen wie „Mindhunters“ (2004) und „Nymphomaniac“ (2013) zu sehen. Aber auch in Fernsehserien wie „My Own Worst Enemy“ (2008) und seit 2015 in „Mr. Robot“ wirkte er mit.

Der Amerikaner kam mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Darunter waren Vorfälle wie Trunkenheit am Steuer im Jahr 1989. Zugleich engagiert er sich aber auch für diverse wohltätige Zwecke. Beispielhaft wären hier seine Teilnahme an einem Video Nelson Mandelas (†95) zur Sensibilisierung für das Thema AIDS oder seine humanitäre Arbeit in Südafrika zu nennen.

Mittlerweile ist Slater zum zweiten Mal verheiratet. Dieses Mal mit Brittany Lopez (29), nachdem die Ehe mit Ryan Haddon (46) von 2000 bis 2006 in die Brüche ging. Aus erster Ehe gingen zwei Kinder, Jaden Christopher Haddon-Slater (18) und Eliana Sophia Haddon-Slater (15), hervor.

