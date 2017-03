„Der Lehrer“: Neue Staffel startet im Frühjahr 2018

Die beliebte Serie „Der Lehrer“ bekommt eine sechste Staffel (© Frank Dicks / RTL)

Heute Abend läuft die letzte Folge der fünften Staffel von „Der Lehrer“, aber das ist noch lange nicht das Ende des RTL Comedy-Hits. Die Erfolgsserie bekommt eine sechste Staffel, die ab Frühjahr 2018 ausgestrahlt werden soll.

Nur wenige deutsche Serien sind über einen langen Zeitraum so erfolgreich wie RTLs „Der Lehrer“: Bereits seit 2009 begeistert Hendrik Duryn (49) als Lehrer „Stefan Vollmer“ die Zuschauer mit schlagfertigen Sprüchen und amüsanten Lehrmethoden. Doch auch die Liebe kommt in der Erfolgsserie nicht zu kurz, denn seit vier Jahren verdreht Jessica Ginkel (36) aka „Karin Noske“ dem Pädagogen aus Leidenschaft den Kopf. Fünf Staffeln gibt es von der beliebten Serie schon und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

„Der Lehrer“: Staffel sechs ab Frühjahr 2018

Gerade in der Zuschauerzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ist „Der Lehrer“ sehr beliebt und kann mit einem hohen Marktanteil glänzen, wie RTL in einer Pressemitteilung bestätigte. Aufgrund dieser guten Einschaltquoten der Serie hat RTL bereits im Februar - noch während der laufenden Staffel - eine sechste Staffel des Formats in Auftrag gegeben. Allerdings können die Fans nicht wie gewohnt schon im Januar mit der neuen Staffel rechnen. Die Dreharbeiten zur kommenden Staffel werden erst diesen Sommer in Köln beginnen, sodass erst im Frühjahr 2018 die ersten Folgen der 12-teiligen Staffel ausgestrahlt werden können.

Wer sich vor dieser langen Wartezeit schon fürchtet, darf heute Abend auf gar keinen Fall das Finale der fünften Staffel von „Der Lehrer“ verpassen und muss um 20.15 Uhr RTL einschalten.