„Der Lehrer“: Neue Folgen geplant

Hendrik Duryn und Jessica Ginkel (© Frank Dicks / RTL)

Seit 2009 hilft Hendrik Duryn als „Stefan Vollmer“ bei RTL nun schon den Schülern einer Gesamtschule, den oft schwierigen Teenager-Alltag zu meistern. Hatte die Serie zunächst Anlaufschwierigkeiten, ist sie mittlerweile total beliebt.

„Der Lehrer“ ist in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen regelmäßig der Primetime-Sieger. Hendrik Duryn (49) und Jessica Ginkel (36) sind nicht nur in der Schule ein super Team, auch die Fernsehzuschauer sind von den Hauptdarstellern der Serie begeistert.

„Der Lehrer“ wird zwar in der Rubrik Comedy eingeordnet, behandelt aber durchaus auch ernste Probleme. So werden neben den Alltagsproblemen Heranwachsender auch wichtige Themen wie Drogen und Essstörungen thematisiert. Zusammen mit „Karin Noske“ (Jessica Ginkel) löst „Stefan Vollmer“ (Hendrik Duryn) so ziemlich jedes Problem. Das kommt an beim Publikum.

Aus diesem Grund hat der Sender RTL, noch während der laufenden 5. Staffel, eine 6. Staffel der Erfolgsserie in Auftrag gegeben. Die zwölf neuen Folgen werden ab Sommer 2017 produziert und sind dann ab Frühjahr 2018 zu sehen.