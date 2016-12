„Der kleine Lord“: Daran starb Kult-Schauspieler Sir Alec Guinness

Sir Alec Guiness spielte den "Earl of Dorincourt" in "Der kleine Lord" (© teutopress / imago)

Der Film „Der kleine Lord“ gehört zu den typischen Weihnachtsklassikern, die alljährlich zur besinnlichen Jahreszeit im TV gezeigt werden. Schauspieler Sir Alec Guinness brilliert darin in seiner Rolle als „Earl of Dorincourt“ neben dem kleinen „Lord Fountleroy“, gespielt von Ricky Schroder. Doch leider ist der Kult-Schauspieler bereits vor vielen Jahren verstorben!

Der oscarprämierte Schauspieler Sir Alec Guinness (†86) wurde beim deutschen Publikum vor allem durch seine Rolle des hartherzigen „Earl of Dorincourt“ in dem weihnachtlichen Fernsehfilm „Der kleine Lord“ bekannt. In dem Weihnachtsklassiker übernahm Sir Alec die Hauptrolle neben dem damaligen Kinderstar Ricky Schroder (46), der auch heute noch erfolgreich Filme dreht.

Langjährige Lebererkrankung

Schon vier Jahre vor seinem Tod zog sich der Charakterschauspieler 1996 aus der Öffentlichkeit zurück, um seine letzten Jahre voll und ganz mit seiner Ehefrau Merula Salaman (†86) verbringen zu können. Doch am 5. August 2000 verstarb Sir Alec an seiner fortgeschrittenen Krebserkrankung der Leber. Nur wenige Monate später erlag auch seine Frau dem Krebs.

Sir Alec Guinness hauchte neben dem „Earl of Dorincourt“ aber auch vielen anderen Filmcharakteren Leben ein: So spielte er nicht nur die Hauptrolle in dem epischen Filmdrama „Doktor Schiwago“, sondern war unter anderem auch als „Obi-Wan Kenobi“ in der alten „Star Wars“-Trilogie von George Lucas (72) zu sehen!

