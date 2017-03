„Der Exorzist“: Das macht das Mädchen Linda Blair heute

Linda Blair spielte „Regan Teresa MacNeil“ (© Getty Images)

„Der Exorzist“ gilt als einer der kultigsten Horrorfilme aller Zeiten. Besonders die Szenen des vom Teufel besessenen Mädchens sorgten in den Siebzigerjahren für einen regelrechten Skandal. Doch wie ging es mit LInda Blair alias „Regan Tereza McNeil“ eigentlich weiter?

Mehr als vierzig Jahre ist es schon her, dass Linda Blair (58) mit ihrer Rolle in „Der Exorzist“ in die Filmgeschichte einging. Mit zarten zwölf Jahren verkörperte sie die vom Teufel besessene „Regan Tereza McNeil“ in dem Kult-Horrorfilm und wurde dafür 1974 sogar für den Oscar nominiert und mit dem Golden Globe ausgezeichnet.

Zahlreiche Film-und Fernsehrollen

Nach den ersten Teil des Films wirkte Blair zunächst in „Exorzist II – Der Ketzer“ (1977) mit. Auch später kam sie nicht ganz von den Gruselfilmen los: So war Linda Blair 1981 in „Paranoia" und 1996 in einer kleinen Nebenrolle im Kultfilm „Scream“ von Wes Cravens (75) zu sehen. Es folgten unzählige Mini-Fernsehrollen wie beispielsweise in „MacGyver“ oder in „Eine schrecklich nette Familie“, wo sie „Peggys“ Cousine „Ida Mae“ ein Gesicht gab.

An den großen Erfolg von „Der Exorzist“ kam die heute 58-Jährige aber nie mehr heran. Außerdem fiel es ihr schwer, sich von ihren Filmen aus dem Horror-Genre zu distanzieren, da sie für viele ihrer Fans immer die „Horror Queen“ bleiben wird. Hinzu kam eine Verurteilung wegen Drogenbesitzes, die ihrer Karriere schadete. In den vergangenen Jahren war die Schauspielerin nicht mehr oft im TV zu sehen, zuletzt spielte sie in der TV-Serie „Tweet Out" (2014) und 2016 in dem Dokumentarfilm „The Green Fairy" mit.

Linda Blair liebt Tiere

In den Achtzigern entdeckte die Schauspielerin ihr Herz für Tiere. Sie gründete eine Organisation, die „Linda Blair Worldheart Foundation“, die sich für Straßenhunde einsetzt und diesen ein neues Zuhause geben will. Derzeit lebt sie auf ihrer eigenen Hunde-Farm etwas außerhalb von Los Angeles.

