„Der Bachelor“: Sind Sebastian und Clea-Lacy noch ein Paar?

Clea-Lacy und Sebastian wirken sehr vertraut miteinander (© RTL)

Die Erfahrung der bisherigen sechs Staffeln zeigt: Mit der großen Liebe hat es bei „Der Bachelor“ bisher noch nicht geklappt! Doch wie sieht es bei Sebastian und Clea-Lacy aus? Sind die beiden noch zusammen? Erfahrt es hier.

Im spannenden Finale von „Der Bachelor“ kämpften Clea-Lacy (25) und Erika (25) um die letzte Rose. Letztendlich konnte die attraktive Halbbrasilianerin Clea-Lacy das Herz von Sebastian Pannek (30) erobern. Doch wie in jeder Staffel interessiert die Fans nichts brennender als die Frage: Sind „Der Bachelor“ und seine Auserwählte noch ein Paar? Schließlich liegen die Dreharbeiten bereits einige Monate zurück – eine lange Zeit, in der sich vieles verändern kann.

Beim großen RTL-Wiedersehen, moderiert von Frauke Ludowig (53), haben die Fans erfahren: Sebastian und Clea-Lacy sind tatsächlich noch ein Paar. Und nicht nur das: Die beiden wohnen mittlerweile sogar zusammen in Köln. Clea-Lacy hat ihren Job aufgegeben, um zu Sebastian zu ziehen. In Finale-Special beteuerten die beiden ihre Liebe, sprachen sogar von einer möglichen Hochzeit in der Zukunft. „Ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt, wie ich ihn Liebe“, so die Worte der 25-Jährigen. Was für ein märchenhaftes Happy End!