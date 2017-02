„Der Bachelor“-Sebastian und Kattia beim Einzel-Date: So sexy wird es in der neuen Folge

Sebastian Pannek und Kattia (© RTL)

Zwölf Damen sind es noch, die das Herz des „Bachelors“ erobern möchten. Und die vierte Folge im Kampf um den heißen Junggesellen wird ziemlich sexy. Beim Einzel-Date legt Sebastian mit der rassigen Kattia im kubanischen Viertel von Miami eine heiße Sohle aufs Parkett.

Sebastian Pannek (30) ist „Der Bachelor“ 2017. Mit seiner charmanten Art hat das hübsche Model die Ladys schon in der ersten Folge in seinen Bann gezogen. Zehn Frauen hat Sebastian bereits nach Hause geschickt, die übrigen zwölf Damen hoffen noch auf die große Liebe.

Zum Einzel-Date mit dem 30-Jährigen darf in der vierten Folge der RTL-Show Kandidatin Kattia (28). Sebastian hat sich für die gebürtige Kolumbianerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es geht ins kubanische Viertel von Miami. Sebastian und Kattia bekommen in Little Havanna exklusive Tanzstunden. Wir versprechen euch: Das wird heiß!

Am Mittwoch könnt ihr ab 20.15 Uhr bei RTL verfolgen, wie heiß es wird, wenn Kattia und Sebastian das Tanzbein und vor allem die Hüften schwingen.

