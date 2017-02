„Der Bachelor“: Kattia war schon verheiratet

Das ist „Bachelor“-Kandidatin Kattia (© Marie Schmidt / RTL)

Die Kandidatinnen von RTLs „Der Bachelor“ sind auch dieses Jahr wieder ein buntes Potpourri aus verschiedensten Persönlichkeiten. Nicht nur optisch sind die Damen sehr unterschiedlich, die Ladys haben auch völlig verschiedene Backgrounds. Kolumbianerin Kattia zum Beispiel war bereits verheiratet...

Sozialversicherungsfachangestellte, Tänzerin, Dolmetscherin, Stewardess, Mutter – Die Macher der diesjährigen Staffel von RTLs „Der Bachelor“ haben sich wieder sehr darum bemüht, eine möglichst bunte Mischung an Kandidatinnen für „Bachelor“ Sebastian Pannek (30) zusammenzustellen. Wer weiß schon, auf was für einen Typ Frau der 30-jährige Kölner steht?

Ihre erste Ehe scheiterte

Kandidatin Kattia (28) ist mit ihren exotischen Wurzeln als Kolumbianerin das beste Beispiel für diese Vielfalt. Außerdem interessant zu wissen: Die 28-Jährige war bereits verheiratet. Für ihren Ex-Mann verließ die hübsche Brünette vor sechs Jahren ihre südamerikanische Heimat und zog zu ihrem Partner nach Deutschland. Hier lernte sie dann die deutsche Sprache, die sie heute fließend, wenn auch mit starkem spanischen Akzent, beherrscht. Die Liebe der beiden Kolumbianer zerbrach jedoch und letztes Jahr folgte die Scheidung. Heute lebt Kattia in Kassel und arbeitet als Europaassistentin.

„Der Bachelor“-Kattia: Sie ist ein Familienmensch

Ganz ihrer südamerikanischen Mentalität entsprechend ist Familie der temperamentvollen Schönheit sehr wichtig. Daher stehen eine erneute Hochzeit und Kinder ebenfalls auf dem Plan der „Bachelor“-Kandidatin. Bis sie mit dem „Bachelor“ eine gemeinsame Familie gründen kann, ist es allerdings noch ein weiter und nicht ganz einfacher Weg. Heute zeigt RTL nämlich den ersten Zickenkrieg zwischen den Kandidatinnen und der findet vor allem zwischen Kattia und Visagistin und Tänzerin Tina B. (23) statt. „Geh mir nicht auf den Sack“, teilt die 23-Jährige aus, was der geschiedenen Brünetten sogar Tränen in die Augen treibt. Was genau zwischen Kolumbianerin Kattia und den anderen Bachelor-Ladys passiert und wie die ersten Dates ablaufen werden, erfahrt ihr heute Abend beim „Bachelor“.

