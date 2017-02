„Der Bachelor“: Heißes Fotoshooting beim Gruppendate mit Sebastian Pannek

Sebastian Pannek und Inci (© Tom Clark / RTL)

Mittlerweile sind es nur noch neun hübsche Ladys, die um das Herz von „Bachelor“ Sebastian Pannek kämpfen. Kein Wunder also, dass die Mädels alles geben, um den Rosenkavalier um den Finger zu wickeln.

Langsam wird es ernst bei „Der Bachelor“. Nur noch neun Frauen sind im Rennen um Sebastian Pannek (30). Beim Gruppen-Date haben Inci (23), Viola (26), Janika (28) und Erika (26) die Chance, den hübschen Junggesellen bei einem Fotoshooting im Fünfziger-Jahre-Style von sich zu überzeugen. Jede der Damen soll, hübsch zurechtgemacht, mit Sebastian ein verliebtes Pärchen darstellen. Vor allem mit einer Kandidatin knistert es dabei ganz schön. „Da war das Shooting eher Nebensache. Wir haben den Moment genutzt, unsere Nähe zu genießen,“ so der hübsche Rosenkavalier. Die übrigen Ladys fanden den heißen Flirt nicht so prickelnd wie Sebastian und haben bei ihrem eigenen Fotoshooting mit dem Traummann umso mehr Gas gegeben.

Auch das zweite Gruppen-Date wird ziemlich spannend. Bei einem Rundflug über Miami dürfen Clea-Lacy (22) und Cara (23) mit an Board. Eine der beiden darf am Abend sogar noch zum romantischen Candle-Light-Dinner mit Sebastian. Während die zwei Ladys ihren Trip mit ihrem Schwarm genießen, kommt es in der Ladysvilla zu Streit. Kattia (28) ist sich sicher, dass einige Frauen ein falsches Spiel spielen. Und genau das möchte sie Sebastian auch erzählen. Sicher ist sie sich ihrer Sache allerdings noch nicht: „Aber wenn er sie wirklich mag, stehe ich als die Hexe da, die die beiden auseinander bringen will.“

Morgen erfahrt ihr ab 20.15 Uhr bei RTL, wie es beim „Bachelor“ weitergeht und welche Damen den Rückflug antreten müssen.

Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de.