„Der Bachelor“: Erster Trailer ist da

Dieser Junggeselle geht 2017 auf die Sucher nach der großen Liebe (© Tom Clark / RTL)

Noch ein wenig müssen sich die Fans gedulden. Am 1. Februar startet die neue Staffel des „Bachelors“. Um den Zuschauern das Warten etwas zu versüßen, wurde jetzt der erste Trailer zur neuen Staffel gezeigt.

Ab 1. Februar beginnt die Schlacht um die Rosen. „Der Bachelor“ geht in die nächste Runde. 22 Kandidatinnen buhlen um die Gunst des neuen „Bachelors“. Doch nur eine kann im großen Finale die letzte Rose und das Herz des Junggesellen für sich gewinnen. Um den Fans den Monat Wartezeit etwas erträglicher zu machen, hat RTL den ersten Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Ganz wie im Märchen „Cinderella“ sucht der neue „Bachelor“ seine Prinzessin mit einem glitzernden Schuh. Närrisch stürmen die 22 angehenden Herzdamen auf ihren Rosenkavalier zu und wollen ihn von sich überzeugen. Wer letztendlich das Rennen um den begehrten Junggesellen macht, bleibt abzuwarten. Das erste Kennenlernen seht ihr am 1. Februar um 20.15 Uhr in einer Doppelfolge auf RTL.