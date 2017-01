„Der Bachelor“: Erste Bilder zu Folge 1

Sebastian lässt sich von Clea-Lacy für ein Gespräch entführen (© RTL)

Morgen wird die erste Folge der neuen Staffel von „Der Bachelor“ ausgestrahlt - und die Bilder sind schon mal vielversprechend! Sebastian lernt die Kandidatinnen nach und nach kennen, bevor er einige von ihnen auch schon wieder nach Hause schicken muss...

Am Mittwoch geht es wieder los: 22 tolle Mädels kämpfen um einen begehrenswerten Junggesellen. Sebastian Pannek (30) ist der neue „Bachelor“ und begrüßt in der ersten Doppelfolge seine Kandidatinnen in der „Bachelor“-Villa – und dafür haben sich die Mädels ganz schön rausgeputzt: Glitzernde Minikleider, edle Roben und freizügige Outfits stehen auf dem Programm.

Es geht auch direkt richtig los: Neben großen Glücksgefühlen und ersten Einzelgesprächen können wir uns schon auf kleine Eifersüchteleien freuen. Während eine Kandidatin Sebastian schon im Voraus überzeugen kann und frühzeitig ihre Rose bekommt, zerplatzt für andere Anwärterinnen der Traum von der großen Liebe bereits. „Der Bachelor“ hat schließlich nicht für alle Ladys genug Blumen im Strauß und muss eine schwere Entscheidung fällen! Wir sind gespannt auf Sebastians Suche nach „der Einen“ und für wen er schon von Anfang an „Mr. Right“ ist.

„Der Bachelor“ läuft ab morgen immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de