„Der Bachelor“: „Du kannst gerne bei mir schlafen“

Erika verbrachte die Nacht bei Sebastian (© RTL)

Sebastian Pannek alias „Der Bachelor“ hat die Qual der Wahl. Noch drei bezaubernde Frauen sind im Rennen und buhlen allein um ihn und seine Rosen - und langsam geht Sebastian ordentlich auf Tuchfühlung...

Nur noch drei Ladys sind im Rennen um das Herz von Sebastian Pannek (30) alias „Der Bachelor“. Heute Abend kann sich Sebastian erst mal zurücklehnen, denn anders als sonst organisieren Viola (26), Erika (26) und Clea-Lacy (25) ihre Dates selbst. Während Clea-Lacy auf eine entspannte Shoppingtour setzt, will Erika Sebastian mit selbstgemachtem Sushi und Viola mit einem Bowling-Abend überzeugen. Nach diesen individuellen Ideen geht es erst richtig los: Die „Dreamdates“ stehen an.

Sebastian Pannek lässt nichts anbrennen

Beim „Dreamdate“ mit Erika am Fuße der Rocky Mountains in Colorado knistert es gewaltig zwischen dem „Bachelor“ und der blonden Kandidatin. Sebastian bietet Erika sogar an, die Nacht bei ihm zu verbringen. „Für mich ist es wichtig zu sehen, was für ein Gefühl entsteht, wenn man sich nahe ist, wenn man sich küsst. Aber ich muss da jetzt nicht mit jeder Frau schlafen, um zu sehen, ob sie mich interessiert“, erzählte Sebastian im RTL-Interview. Trotzdem bot er das gleiche auch Viola beim „Dreamdate“ auf der Karibikinsel St. Lucia an – und zeigt damit: Sebastian Pannek lässt nichts anbrennen! Das Dreamdate mit Clea-Lacy verbrachte Sebastian übrigens auf Jamaika.

„Der Bachelor“ muss sich wieder entscheiden

Nach all diesen Erlebnissen und Eindrücken muss sich Sebastian zurück in Miami entscheiden, welche der drei Damen er in der Nacht der Rosen nach Hause schicken und wen er in der letzten Woche dabei haben will.

Für wen sich Sebastian entscheidet und für wen die Reise zu Ende ist erfahrt ihr heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL.