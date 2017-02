„Der Bachelor“: Diese Ladys mussten ohne Rose gehen

Anna, Rosenkavalier Sebastian und Kattia beim Parasailing (© RTL)

Auch wenn „Bachelor“ Sebastian die Entscheidung sichtlich schwer fiel – auch in der dritten Nacht der Rosen musste er wieder Frauen nach Hause schicken. Diesmal fiel seine Wahl auf gleich drei Kandidatinnen, die ihn nicht überzeugen konnten und deswegen keine Rose bekamen. Für Caroline, Anna und Fabienne ist das Abenteuer „Der Bachelor“ nun vorbei. Andere Frauen dagegen verdrehten Sebastian ganz schön den Kopf...

Auch in der dritten Folge von „Der Bachelor“ kämpften die Kandidatinnen wie wild um das Herz des heißen Sebastian Pannek (30). Doch für drei der hübschen Frauen reichte es diesmal leider nicht: Caroline (28), Anna (24) und Fabienne (25) gingen in der Nacht der Rosen leer aus und müssen nun die Heimreise antreten. Nach jeweils einem romantischen Einzeldate mit Viola (26) und Kattia (28) sowie zwei spaßigen Gruppendates traf Sebastian die schwere, aber gut überlegte Entscheidung.

Die allererste Rose bekam die hübsche Kattia, die den „Bachelor“ diesmal voll und ganz begeistern konnte. Sie legte sich während der Party in der Ladys-Villa nochmal richtig ins Zeug und nutzte die Gunst der Stunde, um Sebastian beim Tanzen näherzukommen. Die zweite und dritte Rose konnten sich Sabrina (30) und Silvana (34) abholen und schließlich durften sich auch neun weitere Frauen über eine rote Rose freuen. Nur Caroline, Anna und Fabienne bekamen keine der begehrten Rosen. Dabei hatte Anna noch vor Kurzem die allererste Rose von Sebastian ergattern können!

Vor allem mit Caroline war der „Bachelor“ an diesem Abend auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. In einem Doppelgespräch mit Caroline und Sabrina tappte Caroline in ein Fettnäpfchen und verglich das Mutterdasein Sabrinas mit ihrer Rolle als Hundehalterin. Sebastian meinte dazu: „Ich fand das echt unpassend, einen Hund mit einem Kleinkind zu vergleichen. Sabrina hat es nicht einfach bei der Partnersuche und es war ein unglücklicher Einwurf von Caroline.“

Ob Sabrina die geheime neue Favoritin des „Bachelors“ werden könnte? Immerhin scheint ihn ihr anstrengendes Leben als alleinerziehende Mutter richtig zu beeindrucken. Doch auch Kattia liegt derzeit weit vorne. Vor allem ihre sexy Annäherung beim Tanzen wird Sebastian sicher nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen.

