„Der Bachelor“: Diese beiden Ladys stehen im Finale

Sebastian Pannek (© Stefan Gregorowius / RTL)

Gestern wurde es wieder spannend bei „Der Bachelor“. Nach drei romantischen Dreamdates musste Sebastian Pannek eine schwierige Entscheidung treffen und eine Kandidatin nach Hause schicken. Zwei Ladys hoffen weiter auf die große Liebe mit Sebastian.

Nur noch drei Frauen von ehemals 22 hatten gestern die Chance, das Herz von „Bachelor“ Sebastian Pannek (30) zu erobern. In der vorletzten Folge von „Der Bachelor“ hatten die Damen erstmals die Gelegenheit, den Rosenkavalier mit einem Date ihrer Wahl zu überraschen.

Bevor sich der smarte 30-Jährige dann entscheiden musste, hatte er noch einmal die Möglichkeit mit jeder der Damen beim Dreamdate intensiv Zeit zu verbringen. Das erste der drei Dates durfte Viola (26) mit dem „Bachelor“ auf der Karibikinsel St. Lucia verbringen. Die beiden hatten eine romantische Zeit und für Sebastian machte das die Entscheidung nur noch schwerer. Zum zweiten Date lud Sebastian Kandidatin Erika (25) nach Colorado ein und auch sie verbrachten einen traumhaften Tag zusammen. Als die Zeit gekommen war, sich zu verabschieden, entschieden die beiden, die Nacht gemeinsam zu verbringen. Clea-Lacy (25) durfte mit Sebastian schließlich in Jamaika am Strand einen tollen Tag verbringen.

Nach den ganzen wunderschönen Erlebnissen mit den drei auserwählten Damen herrschte bei Sebastian dann ein regelrechtes Gefühlschaos. „Natürlich wusste ich von vornherein, worauf ich mich hier einlasse. Dass es dann gegen Ende so schwierig wird, darauf konnte ich mich nicht vorbereiten.“ Eine Entscheidung musste dann trotzdem fallen. Die erste Rose überreichte der hübsche Sebastian an Erika und auch Clea-Lacy durfte sich freuen. Für Viola ist die Reise somit vorbei. Sichtlich enttäuscht trat sie den Heimweg an.

Wir sind gespannt, wer im Finale nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL die letzte Rose ergattern kann und das Herz von Sebastian erobert hat.

