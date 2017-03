„Der Bachelor“: Die ersten Bilder vom großen Finale

Sebastian Pannek (© RTL)

Bei „Der Bachelor“ wird es heute ein letztes Mal so richtig spannend. Sebastian Pannek wird in der finalen Folge seine letzte Rose vergeben und steht somit vor einer schwierigen Entscheidung. Bevor er eine Wahl trifft, warten aber noch einmal spannende Dates auf die Finalistinnen.

Sebastian Pannek (30) hat heute Abend ein letztes Mal die Qual der Wahl. Er muss sich zwischen den beiden Finalistinnen Erika (25) und Clea-Lacy (25) entscheiden und eines steht jetzt schon fest: Eine Lady wird auf Wolke sieben schweben, während die andere enttäuscht zurückbleibt.

Bevor der sympathische Junggeselle seine letzte Rose verteilt, hat sich der 30-Jährige aber erneut familiäre Unterstützung geholt. Die beiden Ladys lernen in der letzten Folge von RTLs „Der Bachelor“ Sebastians Eltern kennen und verbringen zu viert den Tag. Mit Clea-Lacy und seinen Eltern geht es für den „Bachelor“ auf eine Bootstour in die Everglades, wo hungrige Alligatoren darauf warten, von den Vieren gefüttert zu werden. Für Erika und die Familie dagegen geht es hoch hinaus. Sie starten zu einem Rundflug über die Florida Keys. Beide Damen zeigen sich bei ihren Dates natürlich noch einmal von ihrer besten Seite und hoffen, dass sie die Eltern überzeugen können und so auch bessere Chancen im Kampf um Sebastians Herz haben werden. Beim Gespräch mit Sebastians Mutter gestehen dann sogar beide Frauen, dass sie sich in den Rosenkavalier verliebt haben.

Neben dem ohnehin schon spannenden Finale gibt es heute Abend noch eine Besonderheit: Zusammen mit Moderatorin Frauke Ludowig (53) werden sich Clea-Lacy, Erika und die ausgeschiedenen Kandidatinnen das Finale gemeinsam im Studio ansehen. Außerdem treffen die Frauen das erste Mal nach Miami wieder auf den „Bachelor“.

Wem Sebastian letztendlich die alles entscheidende Frage stellen wird, erfahren wir heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL.

Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de