„Der Bachelor“: Das sind die drei Finalistinnen

„Der Bachelor“ mit den letzten fünf Kandidatinnen (© RTL)

Da warens nur noch drei! Die Finalistinnen der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ stehen fest! In der gestrigen Folge mussten gleich zwei Ladys ihre Koffer packen

Es geht so langsam in die heiße Phase beim „Bachelor“. Noch bevor Sebastian Pannek (30) die Familien und Freunde der Damen kennenlernte, musste Inci (23) ihre Koffer packen. Nach den aufregenden Homedates verabschiedete sich der Rosenkavalier in der Nacht der Rosen von einer weiteren Dame! Kattia (28) bekam keine Rose und darf somit nicht zu den romantischen Dreamdates.

Seine Entscheidung begründete Sebastian folgendermaßen: „Kattia ist eine sehr stolze Frau und hat es gerne, wenn die Männer um sie kämpfen. Das ist hier aber nicht möglich. Deshalb war es hier und heute vorbei.“ Die Kolumbianerin, mit der es in der Vergangenheit oft zu Streitereien kam, nahm die Entscheidung des „Bachelors“ mit Würde an: „Danke für deine Worte. Ich bleibe so wie ich bin und ich bin auch ganz glücklich über die schöne Zeit. Danke für alles.“

Zu den romantischen Dreamdates dürfen somit die drei Finalistinnen: Viola (26), Clea-Lacy (25) und Erika (25).