Denzel Washington: Frau, Filme, Größe - Der Schauspieler im Faktencheck

Zwei Oscars, zwei Critics’ Choice Movie Awards und drei Golden Globes - davon einer für sein Lebenswerk: Denzel Washington hat eine Karriere hingelegt, wie sie sich jeder aufstrebende Schauspieler wünschen würde. Nach 40 Jahren in Hollywood wird es nun Zeit, die lebende Legende mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Denzel Washington (62) ist eine lebende Hollywood-Legende und steht seit nunmehr vierzig Jahren vor der Kamera. Mittlerweile ist er auch als Regisseur und Produzent erfolgreich - und hat mit seiner Frau Pauletta (66) nicht nur im Job, sondern auch privat das große Los gezogen!

Denzel und Pauletta Washington

Denzel Washington lernte seine Pauletta im Jahr 1977 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Rund sechs Jahre später, im Juni 1983, gaben sich die beiden das Jawort, bevor 1984 ihr erster Sohn John David Washington (32) geboren wurde. Danach folgte Tochter Katja (29) und die Zwillinge Olivia (26) und Malcolm (26).

Nach zwölf Ehejahren heiratete das glückliche Paar erneut - und schafft es bis heute, den Traum der großen Liebe aufrecht zu erhalten.

Denzel Washington wirkte in 62 Filmen mit

Als Denzel Washington im Jahr 2002 mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller für „Training Day“ ausgezeichnet wurde, war er erst der zweite afroamerikanische Schauspieler, der für eine Hauptrolle mit diesem Filmpreis ausgezeichnet wurde. Insgesamt gewann er diesen Award gleich zweimal („Glory“, 2002) und wurde sechs weitere Male nominiert.

Mit seiner Rolle in „Malcolm X“ begeisterte er das Publikum und bestätigte wieder einmal, dass er zurecht zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars zählt. Außerdem spielte er unzählige Male an der Seite anderer Hollywood-Größen wie Tom Hanks (61) in „Philadelphia“ oder Julia Roberts (49) in „Die Akte“.

1,85 Meter voller Körpereinsatz

Mit seinen 1,85 Metern Körpergröße zählt Denzel Washington eindeutig zu den größeren Schauspielern. Zudem ist Denzel auch mit seinen 62 Jahren noch super attraktiv und wurde 1996 wohl zurecht zum „Sexiest Man Alive“ gekürt.