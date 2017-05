„Denver Clan“-Star Joan Collins: So toll sieht sie mit 83 Jahren aus

Joan Collins bei den „Bafta Television Awards“ (© Getty Images)

Rachsüchtig, intrigant, fies. Das sind wohl die Attribute, mit denen man Joan Collins in ihrer prägenden Rolle als „Alexis“ in der Serie „Denver Clan“ verbindet. Doch wie sieht die mittlerweile 83-Jährige eigentlich heute aus? Auf dem roten Teppich der Londoner Bafta Television Awards stahl sie so mancher Jungschauspielerin die Show.

Diese Frau kann einfach alles. Egal ob Schauspielerei, Modeln oder sich als Autorin erfolgreich einen Namen machen. Die Rede ist von keiner Geringeren als dem ehemaligen „Denver Clan“-Star Joan Collins (83) oder genauer gesagt Dame Joan Henrietta Collins.

Ihre Karriere startete bereits in den fünfziger Jahren. Den meisten wird sie aber als rachsüchtige Intrigantin „Alexis Colby“ aus der Kult-Serie „Denver Clan“ bekannt sein. 1983 bekam sie für ihre Rolle sogar den Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin. Nach dem Ende der Erfolgsserie 1989 trat Joan in kleineren Nebenrollen in TV-Serien („Die Nanny“, „Roseanne“) und –Filmen auf. Hauptsächlich war sie jedoch als Autorin tätig.

Ab 2006 stand die heute 83-Jährige erst in einer eigenen Show („An Evening with Joan Collins“), dann im Theater auf der Bühne. 2010 spielte der Hollywood-Star für wenige Folgen sogar in der deutschen Daily-Soap „Verbotenen Liebe“ in der ARD mit. Zuletzt war sie in „Happily Divorced“ (2012-2013), „The Royals“ (2015) und „Benidorm“ (2014-2017) zu sehen.

Joan Collins und ihr junger Mann Percy Gibson

An der Seite dieser Power-Frau steht seit 2002 ihr fünfter und über 30 Jahre jüngere Ehemann Percy Gibson (52). Vielleicht ist es das Glück in der Liebe oder der noch immer andauernde berufliche Erfolg, jedenfalls ist die Dreifach-Mama Joan Collins auch mit 83 Jahren noch immer wunderschön, wie sie zuletzt bei den Londoner Bafta Television Awards am 14. Mai der ganzen Welt bewies.

