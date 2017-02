Denise Temlitz und Patrick Cuninka: So happy sind sie!

Patrick Cuninka mit seiner Freundin Denise Temlitz (© Denise Temlitz / Instagram)

Vor knapp einem Jahr, im April 2016, gaben Denise Temlitz und Patrick Cuninka bekannt, dass sie ein Paar sind. Seit diesem Zeitpunkt lassen die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin und der „Bachelorette“-Sieger ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Und sie scheinen es offenbar ganz schön ernst zu meinen.

Patrick Cuninka (26) hat in der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ 2015 nach der großen Liebe gesucht und hat die Staffel sogar gewonnen. Mit „Bachelorette“ Alisa Persch (28) schien er die Richtige gefunden zu haben. Doch das Glück hielt nicht lange: Nach ein paar Monaten ging das ehemalige Traumpaar wieder getrennte Wege. Denise Temlitz (26) versuchte ihr Glück ein Jahr später bei „Der Bachelor“, konnte Leonard Freier (31) aber nicht von sich überzeugen und musste die Sendung in der sechsten Nacht der Rosen verlassen. Nun haben die beiden ihr Liebesglück aber doch noch gefunden.

Denise und Patrick haben sich laut „OK!“ im März 2016 kennen und lieben gelernt. Schon nach ein paar Wochen Beziehung soll der 26-Jährige von München nach Berlin zu seiner großen Liebe gezogen sein. Auch von einer Hochzeit sprachen die zwei Verliebten schon recht bald: „Also Thema Hochzeit gibt es bei uns ja. Das Thema ist schon da und wir wissen auch schon, wann es so weit sein wird, aber das bleibt alles noch topsecret“, so Denise gegenüber „Promiflash“. Und Patrick gab jetzt einen weiteren Hinweis. Auf Snapchat zeigte er den Fans ein Bild mit einer Nachricht von seiner Liebsten an ihn: „07.04.2018, I love you! Wir sind eh unzertrennlich!“ Steht das Hochzeitsdatum also vielleicht sogar schon fest?

Vor zwei Wochen dann auch noch DAS: Denise postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie von hinten mit nacktem Oberkörper zeigt. Interessant ist vor allem das Buch, das auf dem Wohnzimmertisch liegt: Ein Buch über Babys. Ist Denise etwa auch schon schwanger? Leider nein! Die 26-Jährige dementierte die Gerüchte auf Instagram. Auf Nachwuchs müssen die Fans also noch etwas warten, die Hochzeitsglocken klingen aber vielleicht schon bald.