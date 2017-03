Debbie Reynolds (†84) und Carrie Fisher (†60): So bewegend war die öffentliche Trauerfeier

Carrie Fisher und ihre Mutter Debbie Reynolds werden zusammen beigsetzt (© ZUMA Press / imago)

Als „Star Wars“-Darstellerin Carrie Fisher im Alter von nur 60 Jahren starb, war das für viele überraschend. Der Tod ihrer Mutter Debbie Reynolds einen Tag später kam noch plötzlicher. Familie, Freunde sowie die Fans der beiden Schauspielerinnen hatten jetzt die Möglichkeit, noch einmal Abschied zu nehmen.

Über 1200 Fans sowie Familie und Freunde besuchten den öffentlichen Gedenkgottesdienst in Los Angeles für „Prinzessina Leya“-Schauspielerin Carrie Fisher (†60) und ihre Mutter Debbie Reynolds (†84), das berichtet „Hello“. Die beiden Frauen waren im vergangenen Dezember an zwei aufeinander folgenden Tagen gestorben und Anfang Januar beerdigt worden.

Todd Fishers bewegende Rede

Veranstaltet wurde die Trauerfeier von Debbies Sohn und Carries Bruder Todd Fisher (59). Er hielt eine bewegende Rede vor dem Publikum über den Tod seiner Mutter: „Als Carrie starb, hat meine Mutter beschlossen, ihre Pläne ein bisschen zu ändern. Sie hat mir immer gesagt: ‚Ich will nicht zur Beerdigung meiner Tochter gehen. Ich möchte mit Carrie vergraben werden.‘ Als sie mich ansah und nach der Erlaubnis bat, gehen zu dürfen, sagte sie nochmal, sie wolle bei Carrie sein. Dann schloss sie ihre Augen und schlief ein.“

Auch Schauspieler Dan Aykroyd (64), Debbies ehemaliger Verlobter, hielt eine Rede. Außerdem wurde erstmals der Song „I'm Here to Let You Go“ von James Blunt (43), der gut mit Carrie befreundet war, aufgeführt.