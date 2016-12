Debbie Reynolds (†84): Das waren die letzten Worte von Carrie Fishers (†60) Mutter

Debbie Reynolds verstarb im Alter von 84 Jahren (© Getty Images)

Der nächste Schock! Nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher stirbt Debbie Reynolds. Die Schauspielerin konnte den Tod ihrer geliebten Tochter nur schwer verkraften und wollte unbedingt bei ihr sein, wie Debbies Sohn nun verriet.

Tragische Geschichte! Debbie Reynolds starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Die Schauspielerin erlitt einen Schlaganfall und verstarb nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher (†60). Debbie Reynolds Sohn Todd bestätigte den Tod seiner geliebten Mutter. In ihren letzten Atemzügen soll die 84-Jährige gesagt haben, dass sie Carrie so sehr vermisse und bei ihr sein wolle. Ihr Sohn sagte gegenüber „Reuters“: „Kurz danach starb sie und das waren ihre letzten Worte.“

Carrie Fisher verstarb am 27. Dezember aufgrund eines Herzstillstandes. Die „Prinzessin Leia“-Darstellerin wurde bereits wenige Tage zuvor wegen eines Herzinfarktes in die Klinik eingeliefert. Nun wurde der Wunsch von Carries Mutter erfüllt und Debbie Reynolds befindet sich wohl bei ihrer Tochter.