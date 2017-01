Davina Geiss und Mama Carmen: Wunderschön an Silvester

Davina und Carmen Geiss feiert super schick Silvester (© Davina Geiss / Instagram)

Bei den Geissens ging es an Silvester mal wieder glamourös zu. Davina Geiss postete ein Bild von sich und ihrer Mama Carmen Geiss in ihren bezaubernden Silvester-Outfits. Die beiden sahen wirklich klasse aus. Außerdem postete Carmen noch ein Video, in dem die ganze Familie ihren Fans einen guten Start ins neue Jahr wünscht.

Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Das erkennt man, wenn man das neueste Bild von Davina Geiss (13) auf Instagram anschaut. Darauf ist sie zusammen mit ihrer Mutter Carmen Geiss am Silvesterabend zu sehen. Strahlend lächeln die beiden in die Kamera und sehen einfach bezaubernd aus. Die Tochter von Carmen und Robert (52) entschied sich für ein bodenlanges rosafarbenes Kleid mit etwas Glitzer. Ihre Haare trug die 13-Jährige offen. Ihre Mutter hingegen glitzert und funkelt dem Anlass entsprechend. In ihrem goldenen Pailletten-Kleid sah die ehemalige Miss Fitness einfach umwerfend aus. Ihre Haare trug Carmen in einer wilden Lockenpracht. Auch mit ihren 51 Jahren kann sich die Figur der TV-Blondine absolut sehen lassen.

Carmen Geiss postete auf ihrem Instagram-Account ein Video von der ganzen Familie. Die Geissens wünschen darin ihren Fans einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Auch Robert und Shania (12) sahen in ihren Silvester-Outfits super aus. Wie Robert Geiss in dem Video verrät, verbrachte die Familie Silvester auf ihrem Boot mit Freunden. Da fing das Jahr sicher gut an.