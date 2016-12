David Bowie (†69): So hat seine Ehefrau Iman sein Leben verändert

David Bowie und Iman: Sie waren ein absolutes Traumpaar (© ZUMA Globe / imago)

Sänger David Bowie hat durch seinen Tod nicht nur bei den Fans, sondern vor allem auch bei seiner Ehefrau Iman Abdulmajid eine schreckliche Lücke hinterlassen. Das Model und der Ausnahmekünstler waren wie füreinander geschaffen und bis zu David Bowies Tod unzertrennlich. In Interviews erzählte Bowie, wie sehr ihn Iman verändert hat.

Am 10. Januar 2016 starb David Bowie (†69) an Leberkrebs. Er hinterließ Sohn Duncan Jones (45), Tochter Alexandra Zahra Jones (16) und seine Ehefrau Iman Abdulmajid (61). Das 61–jährige Model, das nun Witwe ist, liebt David über seinen Tod hinaus und zeigte dies auch vor Kurzem mit einer rührenden Geste in der Öffentlichkeit.

Für David war Iman seine zweite große Liebe nach seiner Ehe mit Angela Bowie (67). Iman und David gaben sich im Jahr 1992 das Jawort und waren somit 24 Jahre glücklich verheiratet, bis der plötzliche Tod des 69–Jährigen sie auseinanderriss. Im Jahr 2000 krönten das Model und die Musiklegende ihre Liebe mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Iman war für David der Fels in der Brandung – sie gab ihm Kraft und Stärke und sie veränderte den Sänger und sein Leben.

Iman strukturierte Davids Alltag

In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ im Jahr 1993 erzählte der Sänger, dass er ein richtiger Workaholic sei und es vor seiner Beziehung mit der hübschen Iman außerdem gewohnt war, zu arbeiten, wann immer er wollte – egal ob Tag oder Nacht. Diese Gewohnheit gab er für Iman auf. Er begann seinen Tag zu strukturieren und auch mehr Zeit für seine geliebte Frau zu finden.

Auch wenn die Arbeit an neuen Songs für das Ausnahmetalent David Bowie enorm wichtig war – seine Frau Iman war für ihn das Kostbarste in seinem Leben. Wenn er sich zwischen seiner unglaublichen Karriere und der Liebe entscheiden müsse, gestand David, sei es keine Frage, was er wählen würde.

