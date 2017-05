Das wurde aus der „Popstars“-Band Bro'Sis

Bro'Sis (© teutopress / imago)

Lange ist es her, dass Bro’Sis zusammen Musik machte und die Charts stürmte. Um so interessanter ist es zu erfahren, was die ehemaligen Bandmitglieder heute machen. Wie steht es also um Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce und Co.?

Im Sommer 2001 gingen Giovanni Zarrella (39), Ross Antony (42), Hila Bronstein (33), Shaham Joyce (38), Indira Weis (37) und Faiz Mangat (36) als Sieger der zweiten Staffel von „Popstars“ hervor und formten zusammen die Band Bro'Sis. Genau wie die No Angels vor ihnen erreichten die sechs Bandmitglieder gleich mit ihrer ersten Single „I Believe“ Platz eins der deutschen Charts und verkauften insgesamt über vier Millionen Tonträger.

Heute arbeiten alle für sich alleine: Der gebürtige Engländer Ross Antony ist bis heute weiterhin im TV zu sehen und übernimmt regelmäßig einige kleine Moderationen. Zudem war er 2008 in der dritten Staffel des RTL-Dschungelcamps zu sehen und wurde dort zum Dschungelkönig gewählt. Aktuell ist er als Schlagersänger sehr erfolgreich.

Sein Bandkollege Giovanni heiratete 2005 sein große Liebe, Model Jana Ina Zarrella (40), und ist mittlerweile Vater zweier Kinder. Gemeinsam mit den ehemaligen „Popstars“-Kandidaten Inan Lima und Tom Marks gründete Giovanni 2013 das Trio Vintage Vegas. Gemeinsam mit der Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“ tourte die Band bis März 2016 durch Deutschland. 2017 ist er Kandidat bei „Let's Dance“.

Hila Bronstein arbeitet zumeist außerhalb der Öffentlichkeit, ist der Musik aber weiterhin treu geblieben: Sie schreibt Songs und hat seit dem Band-Aus im Jahr 2006 auch einige Auftritte absolviert.

Bro'Sis solo unterwegs

Shaham Joyce darf sich seit 2008 Vater einer kleinen Tochter nennen und lebt derzeit in Hamburg. 2013 schloss er sich außerdem der Soul-Band Empire Statement an und ist seitdem deren Frontsänger, nebenbei arbeitet er in einer Espresso-Bar. Faiz versuchte es ebenfalls mit einer Solo-Karriere und unterstützte Moses Pelham (46) 2013 bei seiner Tour als Background-Sänger. Gemeinsam mit „Extrem schwer - mein Weg in ein neues Leben“-Kandidat Burak veröffentlichte Faiz 2016 die Single „Meine 1“. Indira Weis war mehrerer Male in kleineren Filmrollen wie bei „Soko Köln“ oder in Fernseh-Shows wie beim ProSieben „Promiboxen“ oder bei „Auf und Davon - mein Auslandstagebuch“ zu sehen.