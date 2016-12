Das waren die GZSZ-Highlights 2016

GZSZ-Cast 2016 (© Philipp Rathmer / RTL)

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gehört zu den beliebtesten Soaps, die Deutschland zu bieten hat und hatte auch im Jahr 1016 einige Highlights für die Fans parat. Die RTL-Serie feierte dabei nicht nur ihre 6000. Folge, sondern hatte sich für dieses Jubiläum auch etwas Besonderes ausgedacht.

Das Jahr 2016 war für GZSZ sehr spannend. So konnte man nicht nur viele neue Gesichter in der RTL-Serie begrüßen, sondern durfte sich auch auf den einen oder anderen Rückkehrer freuen. Auch die Story hatte dieses Jahr einiges zu bieten. Absolutes Highlight war dabei das Inzest-Drama um „Jasmin Flemming“ (Janina Uhse, 27) und „Dr. Frederic Riefflin“ (Dieter Bach, 53).

Nichts ahnend verliebte sich „Jasmin“ in den gutaussehenden Arzt und fand erst später heraus, dass es sich bei ihrem neuen Freund um ihren Vater handelte. Das Inzest-Thema sorgte dabei für viel Aufregung und hatte seinen Höhepunkt in der Jubiläumsfolge. Da „Frederic“ von „Maren Seefeld“ (Eva-Mona Rodekirchen, 40) erschlagen wurde, musste sein Tod vertuscht werden, was zahlreiche weitere Darsteller miteinbezog.

2017 geht es spannend weiter

Neben dem Inzest-Skandal gab es jedoch auch gute Neuigkeiten in der Serie. So feierten „Maren“ und „Alexander“ (Clemens Löhr, 48) endlich ihr Liebes-Comeback und auch „Katrins“ (Ulrike Frank, 47) große Liebe „Bommel“ (Merlin Leonhardt, 28) kehrte in den Kiez zurück. Wie es für die Liebe der beiden weitergeht, bleibt jedoch noch abzuwarten. Auch 2017 warten viele Highlights auf die Fans von GZSZ. So findet nicht nur „Tuner“ (Thomas Drechsel, 29) eine neue Liebe, sondern auch „Dr. Jo Gerner“, dessen Darsteller Wolfgang Bahro (56) erst kürzlich seinen Vertrag verlängerte, wird eine neue Frau kennenlernen.

Man kann also gespannt sein, was in dem Berliner Kiez noch alles passieren wird. Jedoch kann jetzt schon verraten werden: Auch das Jahr 2017 wird für GZSZ sehr spannend.