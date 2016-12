„Das Traumschiff“-Star Heide Keller: So sexy sah sie früher aus

Heide Keller sah früher sehr sexy aus (© United Archieves / imago)

Heide Keller ist seit Jahrzehnten im Showbusiness tätig und feierte als Schiffsstewardess „Beatrice“ in der Serie „Das Traumschiff“ ihren Durchbruch. Dort kennt man sie vor allem in ihrer weißen Uniform. Doch dass Heide Keller auch ganz anders kann und früher sehr sexy aussah, zeigen alte Bilder der Schauspielerin.

Heide Keller (75) kennt man vor allem durch ihre Rolle der Chefstewardess „Beatrice“ aus der Fernsehserie „Das Traumschiff“. Diese verkörpert die Schauspielerin seit 1981 und denkt dabei nicht ans Aufhören. Doch schon vor ihrem großen Durchbruch zeigte sie auf diversen Theaterbühnen ihr Können und dabei auch, dass sie sehr sexy sein kann.

Denn Heide Keller war schon als junge Frau sehr hübsch und setzte manchmal ihre Reize ein, wie man auf alten Fotos der Schauspielerin sehen kann. Heute sieht man Heide Keller hauptsächlich in ihrer Uniform als Schiffsstewardess. Denn sowohl in „Das Traumschiff“ als auch in „Kreuzfahrt ins Glück“ verkörpert sie die sympathische „Beatrice von Ledebur“ und sorgt für ihre Gäste.

Neben der Schauspielerei versucht sich Heide Keller auch immer wieder als Drehbuchautorin. Unter dem Pseudonym „Jaques Dueppen“ schrieb sie schon mehrere Drehbücher einzelner Folgen von „Das Traumschiff“. Sie ist eben ein echtes Multi-Talent!

