„Das Supertalent“: Erkennt ihr, welcher ehemalige Star hier antritt?

Wow, den hätten wir fast nicht erkannt. Dante Thomas landete im Jahr 2001 mit „Miss California“ einen absoluten Hit und verschwand dann schnell wieder von der Bildfläche. Bei der diesjährigen Staffel von „Das Supertalent“ sucht der gebürtige Kalifornier nach seiner zweiten Chance und hat die erste Hürde bereits genommen.

Dante Thomas: Sein Erfolg hielt nicht lange an

Durch Drogen- und Alkoholexzesse rutschte der damals 23-Jährige auf die schiefe Bahn, der musikalische Erfolg blieb aus und auch Dantes erste Ehe ging in die Brüche. Jetzt sucht der damalige Star beim „Supertalent“ seine zweite Chance - und überzeugte die Jury auf ganzer Linie.

Dante Thomas: Er bleibt positiv

Trotz aller Rückschläge in seinem Leben ist Dante Thomas immer optimistisch und positiv geblieben, wie er vor seinem Auftritt erklärte: „Ich habe viel durchgemacht, was nicht gut für mich war. Aber das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das ist gut so.“

Mit seiner zweiten Ehefrau lebt der zweifache Familienvater mittlerweile in Deutschland - und hat sich auch optisch total verändert.

Dante Thomas bei „Das Supertalent“

Erst als der gebürtige Kalifornier seinen Namen nennt und seinen Megahit anstimmt, weiß die Jury, wer da auf der Bühne steht. Nach einem perfekten Auftritt erhielt Dante neben Begeisterung von Bruce Darnell (60) und Anerkennung von Nazan Eckes (41) auch vom kritischen Dieter Bohlen (63) nur Lob: „Mega Stimme, mega Gefühl!“

Eines ist nach diesem super Auftritt sicher: Dante Thomas will seine zweite Chance nutzen!