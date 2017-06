„Das Supertalent“: Dieses Jurorenmitglied ist nicht mehr dabei

Bruce Darnell, Victoria Swarovski und Dieter Bohlen (© Getty Images)

Victoria Swarovski soll in der neuen, elften Staffel der Castingshow „Das Supertalent“ nicht mehr in der Jury sitzen. Nach einem wilden Wechsel der Jurorinnen in den letzten Jahren geht das Spiel also weiter.

Und wieder soll frischer Wind in die RTL-Castingshow „Das Supertalent“ gebracht werden. Hier wird in der mittlerweile elften Staffel offenbar nicht nur ein neues, außergewöhnliches Talent auf der Bühne gesucht, sondern auch die perfekte weibliche Jurorin. Nach ihrem Jury-Debüt 2016 bei der Jubiläumsstaffel der Show soll Victoria Swarovski (23) nicht noch einmal gemeinsam mit Dieter Bohlen (63) und Bruce Darnell (59) als Jurorin eingesetzt werden, wie „Bild“ berichtet.

Victoria war nach ihrem Sieg bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ vergangenes Jahr auf den Jurorenplatz ihrer Vorgängerin Inka Bause (48) gerückt. Wer genau Victorias Nachfolgerin wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sie selbst dürfte aber trotz der Jury-Neubesetzung aktuell mehr als glücklich sein. Am 20. Mai heiratete die Swarovski-Tochter ihren 16 Jahre älteren Freund Werner Mürz (40) und schwebt noch immer auf Wolke sieben.