Das süße Mädchen aus „Tatsächlich ... Liebe“: So sieht Olivia Olson heute aus

So hübsch ist „Tatsächlich Liebe“-Star Olivia Olson heute (© oliviaroseolson / Instagram)

Als die süße „Joanna“ aus dem Film „Tatsächlich ... Liebe“ wurde die damals zehnjährige Olivia Olsen bekannt. 13 Jahre später ist die Schauspielerin erwachsen und kaum wiederzuerkennen. Damals noch süß und unschuldig, zeigt sich die 24-Jährige heute reif und bodenständig.

Ganze 13 Jahre sind seit der süßen Romantik-Komödie „Tatsächlich ... Liebe“ vergangen. Die bezaubernde „Joanna“, die im Film mit ihrem Cover von „All I Want for Christmas Is You“ begeisterte, ist in den vergangenen Jahren erwachsen geworden. Olivia Olsen (24), welche die Rolle der „Joanna“ verkörperte, ist nach wie vor eine richtige Schönheit. Die warmen braunen Augen und das strahlende Lächeln sind bis heute gleich geblieben. Nur die Haare trägt sie etwas länger und die kindlichen Gesichtszüge sind mittlerweile gewichen. Nun ist Olivia eine erwachsene Frau und steht mit beiden Beinen fest im Leben.

Olivia wurde mit ihrer Stimme berühmt

Ihre schauspielerische Karriere verfolgte Olivia damals nicht weiter, im Gegensatz zu ihrem damaligen Schwarm in „Tatsächlich ... Liebe“. Thomas Sangster (26), der sich als „Sam“ unsterblich in die Austauschschülerin „Joanna“ verliebte, flimmerte in „Eine zauberhafte Nanny“ oder als „Jojen Reed“ in „Game Of Thrones“ über den Bildschirm. Olivia hingegen blieb hinter der Kamera und verlieh ihre Stimme unterschiedlichen Rollen als Synchronsprecherin. Seit 2010 leiht sie „Marceline“ aus der Serie „Adventure Time“ ihre Stimme. In der Disney-Animations-Serie „Phineas und Ferb“ schenkte sie nicht nur „Vanessa Doofenschmirtz“ ihre Stimme, sondern schrieb auch einige Lieder für die Sendung. Diese nahm sie gemeinsam mit der Hollywood-Jazz-Legende Rob Mullins auf. „Vanessa“ ist der absolute Schwarm der Hauptfigur „Ferb“. Dieser wird zufälligerweise von niemand anderem als Thomas Sangster synchronisiert! Somit wurde das einst so niedliche „Tatsächlich ... Liebe“-Pärchen wieder zusammengeführt.

Als Schauspielerin und Sängerin hatte Olivia einige Live-Auftritte in Hollywood-Theatern wie „Comedy Central Stage“, „HBO Theater“ und „The Fake Gallery“. Außerdem hatte die hübsche 24-Jährige einen Gastauftritt bei der „Ellen DeGeneres Show“, in der sie zusammen mit Ellen DeGeneres (58) und Jack Black (47) sang. 2013 veröffentlichte Olivia ihre eigene CD „Beauty is Chaos“ und betreibt seit einiger Zeit einen eigenen YouTube-Channel. Scheint, als habe sich die kleine „Joanna“ zu einer erfolgreichen Frau entwickelt.