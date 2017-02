Das sind Herzogin Kates beste Valentinstags-Looks in Rot

Kate Middleton (© Getty Images)

Fashion-Ikone Herzogin Catherine zeigt sich stets perfekt gestylt. Besonders rote Looks stehen der Frau von Prinz William hervorragend. Passend zum nahenden Valentinstag haben wir euch ihre schönsten Outfits in der Farbe der Liebe zusammengestellt.

Bald ist es wieder soweit: Am 14. Februar wird mit Aufmerksamkeiten wie Blumen, Pralinen, Schmuck oder Dessous weltweit der Liebe und vor allem unseren Liebsten gedacht. Aber auch das perfekte Outfit für Valentinstag sollte mit Bedacht gewählt werden. Inspiration dafür kann man sich am Besten bei Prominenten holen, denn die wissen schließlich, wie man die Öffentlichkeit bezaubert. Allen voran Herzogin Catherine (35). Sie beweist immer wieder aufs Neue, dass sie sich zu jedem Anlass passend zu kleiden weiß - und das gern in Rot. Schauen wir also mal genauer hin, welche Outfits in der Farbe der Liebe Catherine schon zum Besten gab.

Kates Valentinstags-Looks: Alexander McQueen, Beulah & Co.

Wer es von Kopf bis Fuß in Rot mag, kann sich am Outfit der Herzogin von Cambridge orientieren, das sie im Sommer 2012 in London beim Thames Diamond Jubilee Festzug trug. Mit einem roten Hut im floralen Stil und einem knielangen plissierten Alexander-McQueen-Ensemble strahlte die 35-Jährige den Kameras der Journalisten entgegen. Sogar ihre Clutch war auf das Rot ihres übrigens Outfits abgestimmt. Hüte müssen nicht sein? Auch ohne Accessoire auf dem Kopf gab die Herzogin bei ihrem Staatsbesuch in Bhutan eine gute Figur ab und lieferte Valentinstag-Inspiration. Dort trug die royale Brünette ein langärmeliges rotes Kleid mit floralem Print aus dem Hause Beulah.

Ton in Ton und komplett in Rot empfinden manche Damen aber auch als zu viel oder langweilig. Auch für diese Vorliebe hat die 35-Jährige ein Outfit parat: Eine karierte Kombination aus Weiß und Rot lockert jeden Look auf. Im März 2016 erschien die Ehefrau von Prinz William (34) in genau so einem Zweiteiler von Eponine London bei einem öffentlichen Auftritt.

Aber egal für welchen Look ihr euch entscheidet, euer Liebster wird euch mit Sicherheit so oder so mit einem romantischen Geschenk überraschen.