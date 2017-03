Das sind die zwei neuen Gesichter bei „Sturm der Liebe“

Geballte Frauen-Power: Julia Alice Ludwig und Victoria Reich sind bald bei „Sturm der Liebe“ zu sehen (© Ralf Wilschewski / ARD)

Achtung, Spoiler! Bei „Sturm der Liebe“ wird nicht nur bald Hochzeit gefeiert, die Sendung kann sich auch bald über Neuzugänge freuen - sogar im Doppelpack. Wir stellen euch die beiden neuen Darstellerinnen vor.

Die Fans von „Sturm der Liebe“ haben in der kommenden Zeit so einiges zu feiern: Nicht nur werden „Adrian Lechner“ (Max Alberti, 34) und „Clara Morgenstern“ (Jeannine Michèle Wacker, 27) bald Hochzeit feiern, nachdem sie endlich zueinander gefunden haben, es gibt auch noch ein zweites Highlight in der Telenovela.

Neuzugang bei „Sturm der Liebe“: „Ella Kessler“ und „Rebecca Herz“

Mit Victoria Reich (27) und Julia Alice Ludwig (27) bekommt der Cast der beliebten Serie gleich doppelten Zuwachs. Die beiden Schauspielerinnen werden in die Rollen der zwei besten Freundinnen „Eleonore ‚Ella‘ Kessler“ und „Rebecca Herz“ schlüpfen. Beide hegen den Traum, eine Hochzeitsagentur zu gründen und wollen ihr Talent bei der Organisation von „Adrians“ und „Claras“ großer Märchenhochzeit unter Beweis stellen.

Victoria Reich: Von der Musical-Bühne vor die Kamera

Zuvor hat Victoria Reich vorwiegend als Musical-Darstellerin gearbeitet und hat auch eine Ausbildung als solche an der Hamburger Stage School of professional Artists absolviert. Außerdem war die 27-Jährige als festes Cast-Mitglied in der Sat.1-Krimi-Doku-Reihe „Einsatz in Köln“ zu sehen.

Julia Alice Ludwig: Schauspielerin und Synchronsprecherin

Julia Alice Ludwig hat an der Folkwang Universität der Künste in Bochum Schauspiel studiert und war bereits in zahlreichen TV- und Theater-Produktionen zu sehen. So war die 27-Jährige beispielsweise bereits zweimal in der WDR-Show „Zimmer frei!“ mit von der Partie. Außerdem gewann sie den Axel-Springer-Preis für ihre Rolle als „Natascha Kampusch“ im WDR-Hörspiel „Natascha Kampusch entkommt ihrem Entführer“.

Während Victoria Reich voraussichtlich ab 28. April das „Sturm der Liebe“-Cast unterstützen wird, ist Julia Alice Ludwig ab voraussichtlich 8. Mai in der Telenovela zu sehen.

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.