Das sind die ersten Fan-Kommentare zum neuen Bachelor

Sebastian sucht die große Liebe (© Stefan Gregorowius / RTL)

Die beliebte RTL-Show „Der Bachelor“ geht morgen in die siebte Runde. Schon jetzt haben sich die hauptsächlich weiblichen Fans ein Bild von Rosenkavalier Sebastian Pannek machen können - und sind restlos begeistert!

Ab morgen Abend buhlen 22 Mädels nur um ihn und seine heiß ersehnten Rosen: Sebastian Pannek (30) sucht dieses Jahr bei „Der Bachelor“ seine große Liebe. Der Kölner mit den grünblauen Augen und dem sexy Lächeln auf den Lippen verdreht wohl so einigen Frauen den Kopf!

Gestern wurden die ersten offiziellen Bilder von Sebastian veröffentlicht, die in den Sozialen Medien natürlich reichlich kommentiert wurden.

„Ich muss zugeben, rein optisch ist er sehr attraktiv. Würde mir auch gefallen! Jetzt bin ich mal gespannt, ob er vom Charakter her auch so gut rüberkommt“, schrieb ein Fan. Verständlich, immerhin wird laut RTL vom heißesten Rosenkavalier aller Zeiten gesprochen. „So hübsch war bisher noch keiner“, oder „Warum habe ich mich nicht angemeldet, Mist! Der sieht super aus!“, sind nur wenige der vielen positiven Kommentare.

Eins ist sicher: Die Fans können sich auf eine neue Staffel mit viel Liebe, noch mehr Lästereien und Hottie Sebastian freuen.

„Der Bachelor“ läuft ab morgen Abend immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL! Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de.