Das nennen wir mal einen Regenschutz, Rihanna

Rihanna in den verregneten Straßen New Yorks (© Getty Images)

Rihanna ist bekannt für coole Outfits und ausgefallene Styles. Bei einem Spaziergang durch New York City hat der Superstar allerdings etwas übertrieben, denn unter der riesigen Jacke und der noch größeren Kopfbedeckung war Rihanna kaum zu erkennen. Lediglich ihr Gesicht war nicht unter all dem Stoff versteckt.

Setzte Superstar Rihanna (28) mit diesem Outfit ein modisches Statement oder wollte sie lediglich Wind und Regen fernhalten? So gut eingepackt wurde die R&B-Sängerin gestern in den Straßen von Manhatten, New York City, gesichtet. In der überdimensionalen rot-blauen Jacke mit weißen Streifen und der riesigen Kopfbedeckung hätten wir Rihanna beinahe nicht erkannt. Aus was die überdimensionale Kopfbedeckung genau besteht, ist nicht wirklich zu erkennen. Es könnte die Jacke einer ihrer Bodyguards sein. Sicher ist, dass Rihanna schon weitaus schönere Outfits präsentiert hat.

Das Wetter in New York City ist mit kalten vier Grad und trübem Regen momentan wirklich unangenehm. Vor allem für Rihanna, denn auf ihrer Heimatinsel mitten im Atlantischen Ozean hat es meistens um die 26 Grad. Kälte ist wohl so gar nicht nach dem Geschmack der Schönheit aus Barbados! Als absoluter Weltstar ist sie wohl in jedem Look ein Hingucker.

Bleibt zu hoffen, dass der Frühling bald überall einkehrt und Rihanna wieder mit stilvollen Outfits begeistern kann...