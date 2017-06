Das macht „Familienduell“-Moderator Werner Schulze-Erdel heute

So sieht Kultmoderator Werner Schulze-Erdel heute aus (© Getty Images)

Dieses Gesicht dürfte bei vielen Fernsehzuschauern nostalgische Erinnerungen wachrufen: Ganze elf Jahre moderierte Werner Schulze-Erdel fast täglich die kultige RTL-Gameshow „Familienduell“ mit großem Erfolg. Doch seit dem Aus 2003 ist es ruhig um den einst so beliebten Moderator geworden, denn Werner hat sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Werner coacht angehende Moderatoren

Der einstige Moderator pflegt eine große Leidenschaft zum Golfsport, spielt selbst schon viele Jahre und schreibt ab und an sogar Artikel für die deutsche GOLF-Presse, wie man auf der Seite seiner Agentur erfahren kann. Daneben lässt es sich der TV-Star aber auch nicht nehmen, angehenden Moderatoren Tipps und Tricks als Coach mit auf den Weg zu geben.

Eine Rückkehr ins TV kann sich Werner allerdings nicht mehr vorstellen: „Ach, ich tauche nicht mehr so gerne in der Öffentlichkeit auf", gab er in einem Interview mit der „Bild“ zu. Nach seinem jahrelangen Moderationsmarathon hat sich der 65-Jährige die jetzige Freizeit wirklich verdient.

2013 gab es übrigens eine Neuauflage des „Familienduells“. Daniel Hartwich (38) übernahm damals die Moderation. Seit Herbst 2016 flimmert die Spielshow in Form eines Revivals auf dem TV-Sender RTLplus wieder über die Bildschirme. Moderatorin ist diesmal Inka Bause (48).