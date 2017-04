Das ist Sophia Thomallas Antwort auf den Füße-Shitstorm

Sophia Thomalla gewohnt sexy, aber ... (© sophiathomalla / Instagram)

Als Sophia Thomalla kürzlich ein Bild auf Instagram postete, hätte sie wohl nicht gedacht, damit solche Wellen zu schlagen. Denn die Moderatorin wurde von ihren Fans tatsächlich für ihre Füße kritisiert! Jetzt hat Sophia genug davon und gibt ein klares Statement ab.

Wenn Sophia Thomalla (27) ein Bild auf Instagram postet, regnet es meist nur Komplimente für die schöne Moderatorin. Doch unter ihrem letzten Foto finden sich neben lieben Kommentaren auch einige böse Aussagen wie „Bei den Füßen wird einem ja übel so früh am Morgen“, und „Die Füße gehen gar nicht!“ Der Schnappschuss zeigt Sophia nämlich sowohl bauchfrei als auch ohne Schuhe und Socken - und so musste Sophia Kritik an ihren Füßen einstecken!

Sophia Thomalla: „Nobody’s perfect!“

Jetzt hat sie allerdings genug davon und postet ein klares Statement auf Instagram. Dafür posiert sie vor einer Polizeiwand und schreibt: „Schuldig! Das war ich schon zu dem Zeitpunkt, als ich zur Welt kam… Niemand ist perfekt!“ Wir finden, dass Sophia in dieser Hinsicht absolut Recht hat und auch einige Fans unterstützen sie mit Aussagen wie „Die Füße sind markant wie Sophia eben. Nichts von der Stange, wie die ganze Frau. Etwas besonderes, ein Statement“ und „An alle, die ihre Füße nicht schön finden: Ich glaube, es gibt schlimmeres auf dieser Welt! Es muss nicht immer perfekt sein.“