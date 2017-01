Das gab es noch nie: Dschungelcamp bekommt Sondersendung

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow (© Stefan Menne / RTL)

Am 13. Januar ist es endlich soweit: Das Dschungelcamp startet in die elfte Staffel. Schon jetzt ist ganz Deutschland im Dschungelfieber und es gibt einen Grund mehr zur Freude! RTL kündigt ein Sonderformat zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an.

Das gab es noch nie beim Dschungelcamp! RTL überrascht seine Zuschauer mit einem zusätzlichen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Special, das am 11. Februar um 22.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sondersendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ wird zwei Wochen nach dem großen Finale am 28. Januar ausgestrahlt. Schon zuvor dürfen sich die Fans auf „Das große Wiedersehen“ am 29. Januar freuen.

Das Special „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ begleitet die Ex-Dschungelcamper wieder zurück in der Heimat angekommen. Was werden sie nach den Tagen im australischen Busch als erstes tun? Gibt es eine unbeglichene Rechnung? Und: wie soll es mit der Karriere weitergehen?

Die Moderation des Sonderformats übernehmen Sonja Zietlow (48) und Daniel Hartwich (38).