DAS gab es noch nie beim Eurovision Song Contest

Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk und Timur Miroshnychenko moderieren den ESC in Kiev (© Getty Images)

Der ESC ist immer für eine Überraschung gut! In diesem Jahr gibt es eine Veränderung, was die Moderation des berühmten Song Contests betrifft. Eines sei schon mal verraten: Es wird ziemlich männlich.

Nachdem im vergangenen Jahr die Regelungen für die Stimmvergabe geändert wurden, gibt es auch 2017 eine echte Premiere beim ESC. Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr von gleich drei Männern moderiert. DAS gab es beim ESC so noch nie, denn normalerweise führt ein Duo - bestehend aus Frau und Mann - durch den Finalabend und die Vorentscheide. Das Männer-Trio, bestehend aus Oleksandr Skichko (26), Volodymyr Ostapchuk (32) und Timur Miroshnychenko (31), ist in der Ukraine alles andere als unbekannt. Alle drei haben schon viel Moderations-Erfahrung.

Beim großen Finale am Samstag werden sie unter anderem die Künstler ansagen und später die Voting-Ergebnisse verkünden. Skichko und Ostapchuk werden beim Finale auf der Bühne präsent sein, wohingegen Miroshnychenko Backstage tätig sein wird. Dort wird er die Teilnehmer zwischen den Auftritten und der Punktevergabe interviewen. Dass es in diesem Jahr drei Männer sind, war übrigens so nicht geplant. Die Moderationstalente haben, laut Show-Producer Stuart Barlow, im Casting dermaßen überzeugt, dass die Wahl auf sie fiel.