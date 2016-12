Das britische Königshaus: Die emotionalsten Höhepunkte 2016

Prinz Charles, Königin Elisabeth II., Prinz George und Prinz William (© Royal Mail / Getty Images)

Das britische Königshaus hatte 2016 nicht nur emotionale Höhepunkte, sondern auch einige Jubiläen. So feierten Königin Elisabeth II. und ihr Mann Prinz Philip dieses Jahr ganz besondere Geburtstage und ihre Enkel Prinz William und Prinz Harry machten sich für Menschen stark, die ihnen am Herzen liegen.

Auch in diesem Jahr teilte das britische Königshaus rund um Königin Elisabeth II. (90) und ihre Familie viele emotionale Momente mit den britischen Bürgern sowie den Menschen auf der ganzen Welt. Höhepunkt des Jahres war auf jeden Fall der 90. Geburtstag der Queen. Diesen zelebrierte Königin Elisabeth II. am 21. April 2016, doch die große Feier dazu folgte erst im Juni. Rund 10.000 Zuschauer feierten gemeinsam mit der Queen und deren Familie ihren 90. Geburtstag.

Doch Königin Elisabeth II. ist nicht die Einzige, die dieses Jahr einen besonderen Geburtstag hatte. Auch ihr Ehemann hatte Grund zu feiern. Prinz Philip wurde am 10. Juni 2016 stolze 95 Jahre alt. Im November dieses Jahres folgte ein weiterer wichtiger Tag für die beiden – ihr 69. Hochzeitstag. Die beiden verbindet eine besondere Liebesgeschichte, welche man seit Kurzem in der Netflix-Serie „The Crown“ verfolgen kann.

Queen tritt kürzer

So gut das Jahr auch für die britische Königin verlief, am Ende des Jahres musste die Mutter von Prinz Charles (68) ein wenig kürzer treten. So ließ sie nicht nur verkünden, dass sie einige ihrer Ämter an ihre Nachkommen abgibt, sondern musste auch an den weihnachtlichen Feierlichkeiten kürzer treten. Grund hierfür war eine schlimme Erkältung. Doch ihr Sohn Prinz Charles (68) und ihre Enkelkinder unterstützen die Queen wo sie nur können und so nahmen sowohl Prinz William (34) als auch Prinz Harry (32) einige Reisen auf sich. Während Prinz William mit seiner Familie nach Kanada reiste und damit den royalen Fans viele süße Bilder seiner Kinder George (4) und Charlotte (1) schenkte, reiste sein Bruder in die Karibik.

Neues Liebesglück für Prinz Harry

Prinz Harry machte dieses Jahr jedoch mit einer weiteren Schlagzeile von sich Reden. Der Prinz verliebte sich in die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle (35) und machte seine Liebe zu ihr schnell öffentlich. Leider wurde die Liebe zunächst von dunklen Wolken überschattet, da Meghan durch die Belagerung der Paparazzi stark eingeschränkt wurde und ihr Leben nicht mehr wie gewohnt fortführen konnte. Bleibt zu hoffen, dass sich der Medienrummel um die beiden im nächsten Jahr legt und sie ihre Beziehung genießen können. Auf ein offizielles Foto der beiden warten Fans außerdem immer noch.