Darum hat Mats Hummels blonde Haare

Mats Hummels zeigte sich beim Bundesligaspiel mit blonden Haaren (© Ebner / imago)

Beim gestrigen Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den RB Leipzig stand Mats Hummels mit blondierten Haaren auf dem Feld. Viele Fans waren verwundert über diese Typveränderung, doch die hat einen ganz einfachen Grund: Mats hat eine Wette verloren!

Beim gestrigen Spitzenspiel des FC Bayern München gegen den RB Leipzig waren alle Augen auf die Spieler und deren Leistungen gerichtet. Doch einer stach einem beim Blick auf das Spielfeld besonders ins Auge: FC Bayern Innenverteidiger Mats Hummels (28)! Der sonst eigentlich schwarzhaarige Mats präsentierte gestern eine blonde Mähne. Fans waren verwundert und rätselten, was der Grund für diese drastische Typveränderung sein könnte. Mats Hummels erklärte den Grund für seinen neuen Look gegenüber Sky. So hat der Fußballer beim Oktoberfest eine Wette beim Dosenwerfen verloren: „Nach einem Versuch hatte mein Gegner schon mehr umgeworfen als ich nach drei Versuchen.“

Dennoch ist Hummels mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht, wie befürchtet.“ Ob der Look auch seiner Frau Cathy Hummels (28) gefällt? Es wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis Mats wieder mit seiner schwarzen Haarpracht auf dem Feld stehen wird.