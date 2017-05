Dannielynn Birkhead: Anna Nicole Smiths (†39) Tochter wird immer schöner

Larry Birkhead: So stolz ist er auf seine hübsche Tochter Dannielynn (© Getty Images)

Wie jedes Jahr besuchten Larry Birkhead und Töchterchen Dannielynn am 6. Mai 2017 gemeinsam das Pferderennen Kentucky Derby. Dannielynn erschien in einem traumhaften Kleid an der Seite ihres stolzen Papas. Die Zehnjährige ist ihrer berühmten Model-Mama Anna Nicole Smith, die 2007 starb, wie aus dem Gesicht geschnitten.

Dannielynn Birkhead (10) und ihr Papa Larry Birkhead (44) setzten ihre alljährliche Tradition auch 2017 fort und besuchten gemeinsam das berühmte Pferderennen Kentucky Derby. Die Zehnjährige zog dabei alle Blicke auf sich, denn in ihrem mit Rüschen besetzten, blumigen Kleid und ihrem eleganten Hut, sah Dannielynn einfach zauberhaft aus. Die kleine hübsche Blondine scheint einfach jedes Jahr noch schöner zu werden.

Je älter Dannielynn wird, desto ähnlicher sieht sie außerdem auch ihrer Mama Anna Nicole Smith (†39). Anna Nicole war ein begehrtes Fotomodell, das im Jahr 2006 Mutter der süßen Dannielynn wurde. Doch nur fünf Monate nach der Geburt starb Mama Anna Nicole an einer Drogen-Überdosis. Seitdem wächst Dannielynn bei ihrem Papa Larry auf, der ihr eine wundervolle Kindheit beschert. Das Kentucky Derby besuchen die beiden allerdings nicht nur aus Begeisterung an Pferden – ihr Besuch hat einen symbolischen Wert. Denn beim Kentucky Derby trafen Larry und Anna Nicole im Jahr 2003 zum ersten Mal aufeinander.